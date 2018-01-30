به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، کرم‌اله دانش‌فرد افزود: ثبت‌نام و انتخاب واحد نیمسال دوم دانشجویان تمامی مقاطع واحد علوم و تحقیقات که از روز شنبه ۷ بهمن ماه آغاز شد و تا ۱۲ بهمن ماه ادامه داشت اما در پی تعطیلی روزهای برفی، تصمیم گرفته شد یک روز کاری به فرصت ثبت‌نام دانشجویان اضافه شود.

وی اظهار داشت: روز شنبه ۱۴ بهمن ماه آخرین مهلت ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم است.

معاون آموزشی واحد علوم و تحقیقات تاکید کرد: بنابراین دانشجویانی که به هر دلیلی در هفته جاری موفق به ثبت‌نام نمی‌شوند تنها تا پایان روز شنبه ۱۴ بهمن ماه فرصت دارند فرآیند ثبت‌نام و انتخاب واحد خود را تکمیل کنند.

فاطمه عزیزآبادی فراهانی، معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات نیز درخصوص وضعیت برگزاری جلسه دفاعیه آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی این واحد دانشگاهی که به دلیل تعطیلی واحد علوم و تحقیقات در روزهای برفی، موفق به دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری خود نشده اند، توضیحاتی ارائه کرد.

وی درباره مهلت این دانشجویان برای دفاع گفت: این دانشجویان تا قبل از شروع نیمسال دوم تحصیلی فرصت دارند طی هماهنگی با اساتید راهنما و مشاور و داور، نسبت به برگزاری جلسه دفاع اقدام کنند.

معاون پژوهشی و فناوری واحد علوم و تحقیقات اظهار داشت: دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در روز ۸ بهمن ماه موفق به دفاع نشده‌اند، برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر از مقررات درخصوص مهلت زمانی برگزاری جلسات دفاع می‌توانند به دفاتر پژوهشی دانشکده‌های مربوطه مراجعه کنند.

در پی بارش برف و لغزندگی معابر روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۸ و ۹ بهمن ماه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران تعطیل شدند.