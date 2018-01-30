افزایش هشت درصدی صادرات غیر نفتی از گمرک استان

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر سه شنبه در نشست کارگروه برونگرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیر نفتی افزود: طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری صادرات ۹۳۲ تن کالا به ارزش سه میلیون و ۴۹۵ هزار دلار از گمرک استان محقق شده است.

دیودیده با بیان اینکه میزان صادرات انجام شده از گمرک استان طی ۱۰ ماهه سال ۹۵، ۷۶۳ تن کالا به ارزش سه میلیون و ۲۲۴ هزار دلار بوده است، از افزایش ۲۲ درصدی حجم صادرات کالا از گمرک استان در سال ۹۶ خبر داد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان عمده محصولات صادر شده از گمرک استان طی سال جاری را پودر و عصاره شیرین بیان، فرآورده های آرایشی و بهداشتی و موکت با هدفگذاری برای کشورهای آلمان، امارات، عراق، اندونزی و پاکستان دانست

وی افزود: در سال ۹۵ نیز، عمده محصولات صادراتی از گمرک استان پودر و عصاره شیرین بیان، فرآورده های آرایشی و بهداشتی و گیاهان دارویی بود که به کشورهای آلمان، امارات، اندونزی، آفریقای جنوبی، انگلستان، عراق، فرانسه و کانادا صادر شد.