دعوت ورزشکار چهارمحالی به اردوی تیم ملی جودو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، اردوی تیم ملی بزرگسالان با رقابت ۱۹ ورزشکار برای کسب سهمیه حضور در تیم ملی از ۱۳ بهمن ماه آغـازخواهد شد و زهرا نادری بنی با حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان کوراش بانوان به مدت ۱۰ روز خود را برای مسابقات آسیایی ۲۰۱۸جاکارتا اندونزی آماده می کنند.

در این اردو، راضیه سلیمی نیز به عنوان مربی به تمرین و آماده سازی جودوکاران کشورمان برای حضور در رقابت های آسیایی می پردازد.

زهرا نادری بنی عضویت ثابت در تیم ملی جودو و کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات آسیایی را در پرونده خود دارد.