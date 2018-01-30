ضرورت ظرفیت سازی برای توسعه صادرات غیرنفتی استان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه برونگرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی استان افزود: ایجاد شرکت توانمند در راستای توسعه مدیریت صادرات غیرنفتی با تحقق خروجی مناسب مورد تاکید است.

گوهرگانی با بیان اینکه نبود یک شرکت قدرتمند در این حوزه احساس می شود، گفت: هیچ شرکت توانمندی که بتواند محصولی از استان به کشورهای دیگر صادر کند نداریم و عمدتا تحقق صادرات از گمرک استان توسط شرکت هایی بوده است که با تکیه بر توانایی خود اقدامات لازم را انجام داده اند.

وی افزود: این ضرورت وجود دارد که دستگاه های متولی نسبت به انجام هدفگذاری های ایجاد شرکت توسعه صادرات اقدام کنند.

معاون اقتصادی استاندار با اشاره به اهمیت توسعه ریلی در استان، اظهار کرد: از جمله کارهای زیربنایی در استان، توسعه حوزه ریلی و تحقق آن برای توسعه صادرات است.

گوهرگانی به افزایش و توسعه ظرفیت های فرودگاه یاسوج اشاره کرد و بیان داشت: نقش افزایش ظرفیت فرودگاه یاسوج در بهبود وضعیت بخش های مختلف استان محسوس است.

گوهرگانی ضعف و نبود سیستم تهویه در یکی از تونل های مسیر یاسوج به بابامیدان را از جمله مشکلات جاده ای در استان عنوان کرد و گفت: ایجاد تهویه در راستای رفع مشکلات و تسهیل در عبور و مرور در این بخش ضروری است.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری نقش ارتقای حوزه فناوری و برخورداری واحد های تولیدی از خطوط دیتا را در بهبود و افزایش فعالیت های صادراتی موثر دانست و بر همکاری شرکت های تولیدی و مخابرات برای توسعه این بخش تاکید کرد.