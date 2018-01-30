۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۵

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

پیشرفت ۶۵ درصدی قطعه ۲۲ کیلومتری از راه آهن اقلید به یاسوج

یاسوج- مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از پیشرفت ۶۵ درصدی قطعه ۲۲ کیلومتری از راه آهن اقلید به یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی علیمردانی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه برون گرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیر نفتی استان افزود: مجموع مسیر راه آهن یاسوج به اقلید ۱۴۵ کیلومتر است که اجرای فازی از آن در دستور کار است.

علیمردانی از تاکید و قول وزیر راه و شهرسازی بر تامین اعتبار برای این پروژه خبر داد و بیان کرد: با توجه به محدودیت های اعتباری، فعالیت این پروژه تاکنون مناسب بوده است.

علیمردانی بر عزم همگانی برای تحقق این پروژه تاکید کرد و گفت: نمایندگان و مسئولین نیز پیگیر تامین اعتبار برای این پروژه هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زمان بندی اجرای این پروژه را منوط به تامین اعتبار آن دانست و گفت: برنامه زمان بندی برای این پروژه وجود دارد، اما پیشرفت پروژه در گرو تامین اعتبار است.

علیمردانی به مشکل تهویه یکی از تونل های مسیر یاسوج به بابامیدان اشاره کرد و ابراز داشت: پیگیری لازم از طریق شرکت زیرساخت انجام خواهد شد و تحقق مناسب رفع مشکل این تونل، چندین میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

