پیشرفت ۶۵ درصدی قطعه ۲۲ کیلومتری از راه آهن اقلید به یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی علیمردانی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه برون گرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیر نفتی استان افزود: مجموع مسیر راه آهن یاسوج به اقلید ۱۴۵ کیلومتر است که اجرای فازی از آن در دستور کار است.

علیمردانی از تاکید و قول وزیر راه و شهرسازی بر تامین اعتبار برای این پروژه خبر داد و بیان کرد: با توجه به محدودیت های اعتباری، فعالیت این پروژه تاکنون مناسب بوده است.

علیمردانی بر عزم همگانی برای تحقق این پروژه تاکید کرد و گفت: نمایندگان و مسئولین نیز پیگیر تامین اعتبار برای این پروژه هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زمان بندی اجرای این پروژه را منوط به تامین اعتبار آن دانست و گفت: برنامه زمان بندی برای این پروژه وجود دارد، اما پیشرفت پروژه در گرو تامین اعتبار است.

علیمردانی به مشکل تهویه یکی از تونل های مسیر یاسوج به بابامیدان اشاره کرد و ابراز داشت: پیگیری لازم از طریق شرکت زیرساخت انجام خواهد شد و تحقق مناسب رفع مشکل این تونل، چندین میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.