هوای اصفهان در آستانه وضعیت ناسالم قرار گرفت

بابک صادقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، هوای اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۹۵ در وضعیت سالم و در آستانه ناسالم برای گروه ﻿های حساس ثبت شد.

وی با بیان اینکه کیفیت هوا در سه ایستگاه سنجش آلودگی اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه ﻿های حساس ثبت شده است، افزود: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های چهارباغ خواجو با ۸۷، پروین ۷۲ و رودکی ۸۶ در وضعیت سالم ثبت شده است و در خیابان دانشگاه با میانگین شاخص ۱۰۶، استانداری ۱۰۹ و بزرگراه خرازی ۱۰۷ در وضعیت ناسالم برای گروه﻿ های حساس گزارش می﻿شود.

رئیس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در شهرستان‌های مختلف استان نیز سالم و ناسالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در خمینی‌شهر با میانگین شاخص کیفی ۱۰۶ در وضعیت ناسالم برای گروه﻿ های حساس است و در سجزی با ۷۲، مبارکه ۹۶، نجف آباد ۸۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

گفتنی است، شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.