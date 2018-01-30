لزوم برون سپاری فعالیت های روابط عمومی ها به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی بهاری ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از روابط عمومی های برتر استان با تاکید بر اینکه آموزش روابط عمومی ها باید جدی گرفته شود، اظهارکرد: در راستای ارائه آموزش های تخصصی بیش از ۶ هزار و ۴۱۸نفر ساعت در قالب ۵ دوره برای روابط عمومی ها و رسانه های استان برگزار شده است.

وی بااشاره به اینکه مدیران مجموعه دستگاه های اجرایی نباید به روابط عمومی ها به عنوان تدارکات چی بنگرند، عنوان کرد: مدیران نیروهای بی انگیزه را به سمت روابط عمومی ها انتخاب نکنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه هر قصور و اشتباهی از سوی روابط عمومی ها می تواند به کل مجموعه دستگاه اجرایی و عملکرد آن لطمه وارد کند، بیان داشت: روابط عمومی ها طوری عمل کنند که خدمات دستگاه های اجرایی به مردم اطلاع رسانی شود.

وی از راه اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطاعت در استان خبر داد و افزود: هسته راهبردی مدیران روابط عمومی ها در استان تشکیل شده است.

بهاری ادامه داد: در ذیل کمیته راهبردی اطلاعات کمیته های ارزیابی عملکرد، ارتباطات رسانه ای، رفاه و تعاون تشکیل شده است.

وی با اشاره به شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها در جشنواره روابط عمومی های برتر استان گفت: امتیاز کسب شده از رسانه ها، روابط عمومی الکترونیک، واگذاری امور به بخش خصوصی ، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی، فعالیتهای تبلیغاتی و نمایشگاهی و سمعی و بصری، انتشارات شاخص های ارزیابی برای برترین های این جشنواره بوده است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی گفت: برون سپاری فعالیتهای روابط عمومی ها از جمله تولیدات خبری و رسانه ای به بخش خصوصی مورد توجه مدیران دستگاه های اجرایی در حوزه روابط عمومی ها باشد.