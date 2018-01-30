به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل اداره ورزش و جوانان استان زنجان، بابیان اینکه شهر زنجان آماده برگزاری بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر است، افزود: باید از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری بهتر این رقابت‌ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه نباید فقط میزبانی رقابت‌های بین‌المللی را محدود به ورزش بدمینتون کنیم، تصریح کرد: زنجان از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های خوبی برای برگزاری رقابت‌های مختلف ورزشی در سطوح ملی و بین‌المللی برخوردار است.

خلیلی با بیان اینکه میزبانی مسابقات بین‌المللی، آسیایی و جهانی در رشته‌های مختلف ورزشی می‌تواند در توسعه استان نقش مؤثری ایفا کند، گفت: ۲۶ دوره قبلی مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر در تهران برگزار شده بود که امسال میزبانی این دوره از رقابت ها به استان زنجان داده شد و جوایز این دوره از رقابت ها ۲۵ هزار دلار است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان بابیان اینکه سالن مادران و کودکان زنجان برای میزبانی بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر در نظر گرفته‌شده است، ادامه داد: برگزاری موفق بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر در زنجان باعث می شود، برای میزبانی سایر رقابت‌های بین‌المللی اعلام آمادگی کنیم.

خلیلی در ادامه با یادآوری اینکه در بیست و هفتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون جام فجر ۱۴ کشور خارجی در قالب ۱۰۶ ورزشکار به همراه تیم منتخب ایران حضور خواهند داشت، افزود: ستاد برگزاری و کمیته‌های مربوط به این مسابقات تشکیل‌شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با ابراز امیدواری از اینکه ملی‌پوشان کشورمان به‌ویژه ورزشکاران زنجانی بتوانند عناوین درخوری را در این رویداد بین‌المللی کسب کنند، خاطرنشان کرد: از ۱۶ تا ۱۹ بهمن‌ماه امسال شاهد حضور ورزشکارانی از کشورهای آلمان، هند، مالزی، پرتغال، مولداوی، روسیه، میانمار، استرالیا، مکزیک، اردن، ویتنام، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و ایران در زنجان خواهیم بود.

خلیلی تعامل و همراهی رسانه‌ها را برای برگزاری هر چه‌بهتر بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر، گفت: رسانه‌ها می‌توانند در هرچه بهتر و مناسب‌تر برگزار شدن این مسابقات و همچنین جلب و جذب حامی مالی مناسب و تعامل و همکاری مضاعف تر دستگاه‌ها، این اداره کل و هیئت بدمینتون زنجان را یاری دهند.