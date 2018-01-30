اولین جشنواره و فیلمنامه «مهر سلامت» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد طباطبایی معاون مشارکت های مردمی، روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت کشور، گفت: با تلاش مجمع خیرین سلامت استان اصفهان اولین جشنواره فیلم مستند کوتاه و فیلمنامه با نام «مهر سلامت» با همت و مشارکت مجمع خیرین سلامت کشور ، صدا و سیمای مرکز اصفهان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، مرکز آموزش عالی سپهر و...، برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره با محوریت امور خیر در حوزه سلامت و با حضور افراد برجسته در شورای سیاستگذاری این جشنواره در استان اصفهان برای اولین بار انجام می شود.

طباطبایی خاطرنشان ساخت: این جشنواره را کارشناسان ماهر و اهل فن راهبری و علاقه مندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه واقع در اصفهان ارسال کنند.

وی افزود: فیلم های مستند ارائه شده به دبیرخانه حداکثر زمان ۳۰ دقیقه باشد و محدودیتی در ارسال تعداد آثار نیست.

طباطبایی اضافه کرد: فیلم های مستند ساخته شده از سال ۱۳۹۱ تاکنون قابل قبول است.

معاون مشارکت های مردمی، روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت کشور، در پایان یادآور شد: به رسم یادبود هدایای نفیسی به ۹ اثر برگزیده در تمام رشته ها تعلق خواهد گرفت.