فرماندار جدید شبستر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه شنبه با حضور دکتر شهرتی فر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، حسن مستفید به عنوان فرماندار جدید شهرستان شبستر معرفی شد.

گفتنی است حسن مستفید از بیست و چهارم بهمن سال ۹۲ به عنوان فرماندار هشترود مشغول به کار بود و جایگزین طالب‌پور فرماندار سابق شبستر شد که وی نیز از ۲۸ مرداد ۹۵ عهده دار فرمانداری شهرستان شبستر شده بود.

حسن مستفید اهل شهرستان سراب است و متولد ۱۳۴۶ دارای کارشناسی مدیریت دولتی و کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر است و در سوابق کاری خود ۵۷ ماه حضور در جبهه‌های حق علیه باطل دارد.