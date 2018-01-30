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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۵

فرماندار جدید شبستر معرفی شد

فرماندار جدید شبستر معرفی شد

تبریز- باحضور شهرتی فر معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی فرماندار جدید شبستر معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه شنبه با حضور دکتر شهرتی فر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، حسن مستفید به عنوان فرماندار جدید شهرستان شبستر معرفی شد.

گفتنی است حسن مستفید از بیست و چهارم بهمن سال ۹۲ به عنوان فرماندار هشترود مشغول به کار بود و جایگزین طالب‌پور فرماندار سابق شبستر شد که وی نیز از ۲۸ مرداد ۹۵ عهده دار فرمانداری شهرستان شبستر شده بود.

حسن مستفید اهل شهرستان سراب است و متولد ۱۳۴۶ دارای کارشناسی مدیریت دولتی و کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر است و در سوابق کاری خود ۵۷ ماه حضور در جبهه‌های حق علیه باطل دارد.

کد مطلب 4214556

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