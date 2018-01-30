ادارات اموال غیر منقول خود را به ثبت اسناد اطلاع دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر اسدی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی، اظهار کرد: ثبت تمامی اطلاعات منقول و غیرمنقول به منظور حفظ آن و برنامه ریزی های لازم ضروری است از این رو به تمامی دستگاه های اداری استان جهت ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول مکاتبه شده اما تنها برخی از دستگاه ها اقدام کرده اند.

وی تاکید: به منظور حفظ و امنیت بیشتر اطلاعات اموال غیر منقول، دستگاه های دولتی استان هرچه سریع تر نسبت به ثبت آن ها اعلام کنند.

صدور ۸۷۰ جلد اسناد دولتی خراسان شمالی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی در بخشی دیگر از سخنان خود به صدور ۸۷۰ جلد سند دولتی اشاره کرد و گفت: این تعداد اسناد طی ۱۰ ماه نخست امسال صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است.

اسدی تصریح کرد: همچنین طی این مدت بیش از ۱۰ هزار پرونده شرکت ها ثبت اسناد شده است.

وی اضافه کرد: طی امسال باید به ۱۶۷ پرونده رسیدگی می شد که از این تعداد برای ۱۵۷ مورد رای صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی گفت: طی ۱۰ ماه نخست امسال بیش از ۲۱ هزار سند مالکیت کاداستری با ضریب امنیت بالا صادر و تحویل مالکان شده که در مدت مشابه سال گذشته ۲۰ هزار مورد بود است.

اسدی همچنین به طرح کاداستر و قانون جامع حدنگار اشاره کرد و افزود: براساس این قانون باید تمام اسناد مالکیت دفترچه ای، ظرف مدت پنج سال به سند تک برگی تبدیل شود.

وی بیان کرد: سند تک برگی به منظور تامین امنیت بالا و غیرقابل جعل بودن آن به علت درج برچسب هولوگرام صادر می شود.

وی کاهش اشتباهات حذف نوشتارهای دستی، تحویل اسناد مالکین به درب منزل، به روز رسانی اطلاعات مالکیت، الکترونیک شدن و ارتقای سطح امنیت و آرامش روانی و اضراب را از دیگر مزایای سند کاداستر برشمرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی با بیان اینکه طرح کاداستر حریم امنیتی بیشتری برای مالک ایجاد می کند، مطرح کرد: با توجه به اینکه اکثر اختلافات دستگاه قضایی، ملکی است از این رو اجرای این طرح از بروز اختلافات پیشگیری می کند.

اسدی با اشاره به پیمایش دو میلیون و ۴۰۰ هکتار اراضی از محل طرح کاداستر، گفت: طی امسال جانمایی پنج هزار و ۷۴۷ هکتار از حریم رودخانه ها در بانک اطلاعاتی کاداستر ثبت شده در حالی که سال گذشته دوهزار و ۱۵۰ هکتار بوده است.

وی در ادامه به حریم راه آهن اشاره کرد و افزود: ۱۰۰درصد از اطلاعات این حریم ها در بانک اطلاعاتی کاداستر ثبت شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی گفت: اطلاعات بیش از دو هزار و ۴۰۰ جلد از دفاتر املاک استان باید در دفاتر املاک ثبت شود که از زمان اجرای طرح کاداستر تنها اطلاعات ۷۰۰ جلد دفتر اسکن شده است.

اسدی همچنین بیان کرد: براساس ماده ۱۷ اساسنامه جمعیت هلال احمر باید ۴۲ درصد از حق الثبت اسناد به حساب این نهاد واریز شود اما در لایحه بودجه، حق الثبت املاک در بودجه هلال احمر لحاظ شده است.

وی همچنین گفت:همزمان با دهه فجر کانون سردفتران و دفتریاران خراسان شمالی افتتاح خواهد شد.