به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن ظهر سه‌شنبه در دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه آمایش سرزمین در نظام سلامت کاملا عملیاتی و اجرایی شده است، ابراز داشت: در نظام سلامت باید هر فردی بتواند با طی مسیر هفت کیلومتر به نزدیک ترین مکان درمانی دسترسی داشته باشد که در کشور بالغ‌بر ۹۷ درصد مردم این دسترسی رادارند.

وی بابیان اینکه در توزیع سلامت، بهداشت و درمان به سه مؤلفه دسترسی جغرافیایی فرهنگ و اقتصاد توجه شده است، ابراز داشت: سه دسترسی جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی توسعه واحدهای بهداشتی درمانی خانه بهداشت تا رسیدن به بیمارستان لحاظ شده است.

ضرورت توسعه متوازن در همه مناطق

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه در مبنای آمایش سرزمین سه عامل جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی در برنامه‌ریزی توسعه باید لحاظ شود، ابراز داشت: در حوزه آمایش سرزمین دو رویکرد وجود دارد که آموزش‌های عالی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی در شهرهای برخوردار با زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مناطق خوش آب و هوا نهادینه‌شده است و رویکرد دوم دانشگاه‌های آموزش عالی را به‌سوی مناطق کم برخوردار سوق دهیم تا به توسعه کمک شود.

چمن ادامه داد: در رویکرد اول توسعه زیرساخت‌ها در اختیار آموزش عالی است اما در رویکرد دوم برعکس، آموزش عالی در اختیار توسعه قرار خواهد گرفت و در بعد سوم باید توسعه متوازن و به موازات هم صورت گیرد و در مدل واحد، همه بخش‌ها دیده شود.

وی بابیان اینکه در حوزه سلامت باید با نگاه آمایشی توجه به بستر جغرافیایی و با ترکیبی از دو مدل با تحقیق و شواهد تصمیم‌گیری شود، افزود: در نظام آموزش سلامت رویکرد دوم غالب بود که کارآفرینی را نیز در دل خود نهفته داشت، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آموزش عالی مسیرشان از هم جدا است مهمترین محصول دانشگاه علوم پزشکی تربیت نیروی انسانی طبابت مبتنی بر شواهد است.

۳۶درصد مردم ایران تحصیلات دانشگاهی دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در ادامه بیان کرد: توسعه دانشگاه‌های علوم پزشکی مبتنی بر شواهد با ارائه خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد نه با توسعه آموزشی و پژوهشی، که تقویت خدمات بهداشتی متناسب با نیاز محلی مناطق روستایی و کم برخوردار شهری در دستور کار قرار دارد.

چمن با بیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته ۵۰ درصد مردم تحصیلات دانشگاهی دارند، ابراز داشت: این آمار در آمریکا ۸۰ درصد، ایران ۳۶ درصد و ترکیه ۳۷ درصد است که نشان می دهد درصد دانشگاهیان و تحصیل‌کرده‌ها از متوسط کشورهای کمتر توسعه‌یافته کمتر است و برای رشد و توسعه آموزش عالی و دانشگاه‌ها تا رسیدن به ایده آل‌ها فاصله‌داریم.

وی افزود: متوسط سال تحصیل در ایران ۷.۲ سال و در کشورهای توسعه‌یافته ۱۲.۲ سال است که هنوز برای رشد آموزش و توسعه آگاهی و دانش فاصله‌ هست و باید از فرصت‌های منطقه‌ای برای توسعه آموزش با رعایت کیفیت استفاده کنیم.

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به ازای هر ۱۴ دانشجو یک عضو هیئت علمی دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه حضور دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه صنعتی به توسعه فرهنگی اقتصادی اجتماعی بهداشت و درمان و بهبود شاخص ای سلامت کمک کرده است، ابراز داشت: در غالب کشورهای دنیا بالغ‌بر ۵۰ درصد دانشجویان تحصیلات دانشگاهی هستند که این آمار در ایران در افق ۱۴۰۴، ۳۰ درصد خواهد بود.

چمن بابیان اینکه ۲۷ درصد دانشجویان علوم پزشکی کشور بدون احتساب دکترا تحصیلات تکمیلی دارند، تصریح کرد: در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علیرغم قدمت نه‌چندان زیاد این دانشگاه هفت درصد دانشجویان در این دانشگاه تحصیلات تکمیلی هستند.

وی بابیان اینکه هفت درصد استاد تمام در حوزه پزشکی وجود دارد، افزود: در دانشگاه علوم پزشکی در قبال هر ۱۱ دانشجو یک عضو هیئت علمی و در شاهرود به ازای هر ۱۴ دانشجو یک عضو هیئت علمی وجود دارد که نشان می دهد برای توسعه در شاخص‌های کیفی باید اقدامات موثری تری انجام دهیم.