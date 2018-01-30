برگزاری ۱۵۰ عنوان برنامه توسط ورزش و جوانان در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمزه پور بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان، افزود: ۱۵۰ عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی همزمان با ایامالله دهه فجر توسط اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار میشود.
وی از برگزاری ورزش همگانی در ۱۰ رشته ورزشی در استان زنجان خبر داد و گفت: در این دهه از خانواده شهدای انقلاب استان تقدیر به عمل می آید و جشن بزرگ انقلاب در ورزشگاه انقلاب زنجان برگزارمیشود.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان از برگزاری دو رقابت بینالمللی و آسیایی در دهه فجر در استان زنجان خبر داد و گفت: بیست و هفتمین دوره مسابقات بدمینتون جام فجر برای نخستین بار به میزبانی زنجان برگزار میشود. همچنین مسابقات آسیایی شطرنج در زنجان برگزار میشود.
حمزه پور افزود: مسابقات سنگنوردی جام فجر با حضور ۲۵۰ ورزشکار و مسابقات نوجوانان جام فجر و واترپلوی زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور در زنجان برگزار میشود.
وی از برگزاری هشت مورد راهپیمایی خانوادگی در ایام دهه فجر در استان زنجان خبر داد و افزود: هشت خانه ورزش روستایی افتتاح میشود و دیدار و تجلیل باخانوادههای شهدا، جانبازان و حمایت از برنامههای سمنهای فرهنگی و جلسات خاطره گویی از دیگر برنامههای این دهه است.
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