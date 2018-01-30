گردهمایی یازدهم راهنمایان گردشگری در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری یازدهمین دوره جشن راهنمایان گردشگری سراسر کشور روز دهم بهمن ماه در سالن اجتماعات پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار شد. در این برنامه اویس کیانی رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور گفت: این گردهمایی از اول تا چهارم اسفند ماه همزمان با روز جهانی راهنمایان گردشگری در محل اداره برق شهر کرمانشاه برگزار می شود. در این برنامه بحث های آموزشی و عملی را برای راهنمایان در هنگام بازدید از جاذبه های گردشگری این استان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در روز اول و دوم این همایش استان گردی خواهیم داشت و در روز سوم استاد کزازی مهمان ویژه است که سخنرانی می کند کنفرانس خبری و مجمع عمومی نیز درروز ۳ اسفند ماه برگزار می شود در روز چهارم نیز در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح همانند هر سال مراسم اختتامیه را خواهیم داشت.

کیانی گفت: راهنمایان گردشگری برای دومین بار به استانی می روند تا نماد حیات را به اهتزار درآورند. تیر ماه تصمیم گرفته شد که این استان میزبان راهنمایان گردشگری در اسفند ۹۶ باشد. بعد از زلزله تا قبل از عید تنها رویدادی که نشان دهنده اقدام مثبت برای کرمانشاه باشد همین رویداد راهنمایان است در این برنامه ۴۰۰ راهنمای گردشگری به کرمانشاه می روند در این میان ۲۰ نفر از تورگردانان و مدیران دفاتر مسافرتی نیز همراه خواهند شد در بین آنها پوران درخشنده و استاد کزازی به همراه پروفسور هنکلمن نیز حضور دارند. و پس از آن برنامه ای خواهیم داشت که بسته های سفر نوروزی به کرمانشاه ترویج داده شود اینها می تواند خروجی خوبی برای همایش باشد.

وی افزود: برخی از مواقع با وجود تلاش راهنمایان در سالهای گذشته، اما ناهماهنگی هایی از سوی حامیان به وجود می آمد که باعث اختلال و بی نظمی در برنامه ها می شد امیدواریم امسال این اتفاق رخ ندهد.ما از چهار ماه قبل بحث معرفی کرمانشاه را در نظر گرفته و می خواهیم کتابی با کمک نویسندگان به عنوان کتاب راهنمای گردشگری در کرمانشاه را به چاپ برسانیم تا مرجعی برای گردشگری کرمانشاه باشد. همچنین اعلام خواهیم کرد که فاز اول زیرساخت الکترونیکی پلت فورم راهنمایان گردشگری افتتاح می شود.

احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران در این نشست گفت: راهنمایان حلقه کامل کننده همه فعالیت هایی است که در حوزه تعامل و شناخت صورت می گیرد . هر کسی که وارد هر فضایی می شود به دنبال راهنما می گردد قبل از زلزله کرمانشاه ، در منطقه دالاهو نواحی بود که در آن مردم تنبور می ساختند و شیوه ساخت این تنبور و هنرمندانش نیز به ثبت ملی رسید مهمانوازی مردم این خطه از کرمانشاه نیز معروف بود باید این شیوه ساخت و زندگی مردم احیا شود. راهنما کاری می کند که شناخت مردم بالا برود.

وی ادامه داد: اجلاس موزه شناسی یا ایکوفوم از ۲۲ تا ۲۷ مهر ماه سال آینده در ایران برگزار می شود این اجلاس به تعریف موزه می پردازد و موضوع امسال آن نیز موزه و تقدس خواهد بود.

در این برنامه همچنین ابوالحسنی تهیه کننده یک برنامه انیمیشن با تاکید بر اینکه شناخت مردم از سفر در حال افزایش است گفت: می توان وقتی به سفری با چند تن از دوستان و یا اقوام می رویم از حضور یک راهنما نیز بهره ببریم و تورهای شخصی راه بیاندازیم برای این موضوع پلت فوری نیز ایجاد خواهیم کرد و تبلیغات و فرهنگ سازی آن را در بخش انیمیشن دنبال می کنیم.