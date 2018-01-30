دستگیری عامل تیر اندازی در شهرک تعاون کرمانشاه

سرهنگ حسین براری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر یک مورد تیر اندازی در شهرک تعاون ماموران کلانتری ۲۳ جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران مشخص شد که شخصی به دلیل اختلافات شخصی به درب منزل یکی از شهروندان مراجعه و پس از تخریب شیشه های ساختمان با استفاده از سلاح گرم از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت:ماموران کلانتری ۲۳ با اقدامات اطلاعاتی محل اختفای متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر کردند که در این رابطه یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف شد.

سرهنگ براری با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد، گفت: این تیر اندازی خوشبختانه خسارت جانی و مالی به همراه نداشته است.

سرهنگ براری از مردم خواست که در صورت اطلاع از حمل و نگهداری سلاح توسط افراد موضوع را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان گذارند.