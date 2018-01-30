به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان در آیین تودیع و معارفه مدیران کل آموزشوپرورش استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر سه درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۴ ساله کشور در مدرسه حضور ندارند که این تعداد شامل حدود ۱۱۰ هزار دانشآموز میشود، تأکید کرد: در حال حاضر ۹۷ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۴ ساله کشور در دوره متوسطه اول مشغول به تحصیل هستند.
معاون متوسطه وزارت آموزشوپرورش با بیان اینکه رویکرد این وزارتخانه ارتقای آموزش و تربیت است، تأکید کرد: تربیت انسان در جوامع توسعهیافته از مهمترین عوامل رشد محسوب میشود، یعنی اگر بخواهیم ملاکهای توسعهیافتگی را در کشور محاسبه کنیم، یکی از نخستین عوامل موردنظر میبایست مقوله آموزشوپرورش باشد.
زرافشان در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرد: آموزشوپرورش سنگ بنای کشور است لذا باید به آن نگاهی ویژه داشت از سوی دیگر مدیران آموزشوپرورش در سطح استانی میبایست با حفظ ارزشها به سمت شکلدهی به ذائقه جامعه نیز حرکت کنند تا شاهد دستاوردهای مثبتی در سطح جامعه باشیم.
وی افزود: توسعه از رسالتهای آموزشوپرورش است اما باید توجه داشت که ریلگذاری نخست در مسیر توسعه از مدارس آغاز میشود پس درنتیجه باید نگاه ویژهای به مقوله مدارس داشت.
معاون متوسط وزارت آموزشوپرورش گفت: امروز جوانان ما به دنبال نوعی از نشاط اجتماعی و شکل جدیدی از زندگی در جامعه هستند لذا باید در مدیریت این مجموعه، اصل مهم مطالبات جوانان را مدنظر قرار دهیم.
در این مراسم دستورانی بهجای جهان، بهعنوان مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان منصوب شد.
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