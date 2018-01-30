زندگی و مبارزات آیت الله باریک بین کتاب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمندی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل حوزه هنری قزوین گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر بیش از ۱۹ عنوان برنامه هنری، آموزشی و کارگاهی، در حوزه پیش بینی شده که اجرا می شود.

هوشمند گفت: ویژه برنامه «یاد باد آن روزگاران» با عنوان شب خاطره ویژه زندانیان سیاسی دوران ستم شاهی توسط واحد فرهنگ و مطالعات پایداری در روز ۱۵ بهمن ماه برگزار می شود.

وی اضافه کرد:ازسوی واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری، چهار برنامه شامل: کارگاه تولید مجموعه آثار نقاشی از اول تا۳۰ بهمن، کارگاه کاریکاتور، تولید ۱۰ اثر با موضوع انقلاب اسلامی از چهارم تا ۲۲ بهمن ماه، تولید اثر تصویرگری با موضوع پرچم و امید از پنجم تا ۲۲ بهمن ماه و کارگاه خوشنویسی با موضوع نقد و بررسی مشق نظری در خط نستعلیق در روز هفتم بهمن ماه اجرا می شود.

هوشمند اضافه کرد: اجرای نمایش های مردمی «بچه های مسجد» توسط واحد هنرهای نمایشی از ۱۵ تا ۲۲ بهمن در مساجد شهر قزوین، بررسی آثارتجسمی هنرمندان انقلاب اسلامی قبل ازانقلاب باحضور دکترمرتضی گودرزی دیباج درروز ۱۶ بهمن، محفل طنز «سنگ پا» توسط واحد آفرینش های ادبی در روز ۲۵ بهمن ماه، اردوی عکاسی توسط روابط عمومی و واحدهنرهای تجسمی به منطقه طارم سفلی و نشست نقد و بررسی شعر انقلاب توسط واحد آفرینش های ادبی در روز ۳۰ بهمن ماه از دیگر برنامه های این دهه است.

معرفی شخصیت های تاثیرگذار استان به نسل جوان

هوشمند در ادامه گفت: معرفی شخصیت های تاثیرگذار استان به نسل های آینده از رسالتهای حوزه هنری استان است که در این راستا تهیه و تدوین زندگینامه و مبارزات سیاسی و اجتماعی مرحوم آیت الله هادی باریک بین امام جمعه سابق قزوین با همکاری بیت مکرم ایشان انجام می شود.

وی تصریح کرد: کار تهیه و گردآوری این کتاب از ۲ماه قبل آغاز شده و هم اکنون در مرحله پژوهش و گردآوری است که پیش بینی می شود تولید این پروژه حدود دو سال طول بکشد.

هوشمند بیان کرد:تولید این اثر بزرگ و ارزشی در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی وتبیین نقش این شخصیت مبارز در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جریانات سیاسی و اجتماعی قزوین حرکت بزرگی در راستای معرفی خدمات علما و روحانیون است.

رئیس حوزه هنری استان قزوین تولید مستند بلند داستانی از زندگینامه شهید حسین لشکری را از دیگر برنامه های فاخر حوزه هنری در آینده دانست و گفت: این مستند توسط امیر جلالیان ساخته خواهد شد و هم اکنون در مرحله تصویب فیلمنامه قرار دارد و پیش بینی می شود تکمیل آن ۱۵۰میلیون تومان هزینه دربر داشته باشد.

رئیس حوزه هنری استان قزوین اظهارداشت:در بخش نمایش نیز۲ مجموعه نمایشنامه با عنوان های: «خاک شیرین» به نویسندگی حامد مکملی آماده رونمایی است واثر «از پشت روزنه ها» به نویسندگی حمیده وحیدی در دست چاپ است.

تجلیل از استاد کامکار

وی در ادامه گفت: قرار بود از استاد کامکار از اساتید استاد دل زنده در این ایام تجلیل شود که به دلیل کسالت ایشان مراسم به تاریخ دیگری موکول شده است.

هوشمند افزود: ایجاد خانه های هنر از دیگر برنامه های شاخص حوزه هنری است تا بتوان از هنرمندان حمایت کرد که در این راستا خانه های هنر نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، کارتون، کاریکاتور فعال شده و با برگزاری کارگاههای تخصصی زمینه تقویت بنیه هنری افراد مهیا می شود.

برپایی ۳۶ نمایشگاه هنری در سال جاری

وی در ادامه در خصوص برپزاری نمایشگاه در استان اظهارداشت: خوشبختانه امسال فعالیتهای خوبی در زمینه نمایشگاههای تخصصی صورت گرفته و در طول سال همواره نگارخانه مهر میزبان اثار هنرمندان استان بوده است.

هوشمند اضافه کرد:درنیمه اول سال تعداد ۱۲ نمایشگاه و در نیمه دوم ۲۴ نمایشگاه برگزار شد که بطور میانگین هر هفته یک نمایشگاه در زمینه عکس، گرافیک، خوشنویسی، خط شناسی برپا شده و مورد بازدید علاقمندان قرار گرفته است.



رئیس حوزه هنری استان قزوین تصریح کرد: دو جشنواره جایزه سال داستان کوتاه در حال اجراست که فراخوان آن داده شده که یک بخش ویژه با عنوان «تروریسم» دارد و در حوزه های بررسی موقعیت شهر قزوین، ایران، تاریخ انقلاب، امید، سبک زندگی اسلامی اجرا می شود.

وی گفت: جشنواره دیگر «تئاتر بچه های مسجد» است که ۱۰ گروه نمایشی از ۱۳ تا ۲۲ بهمن ماه با اجرای خود هر کدام در سه مساجد هنرنمایی می کنند که رویکرد ما در این بخش مسجد محوری است.

امضاء تفاهم نامه با نهادها

هوشمند در ادامه از امضاء تفاهم نامه حوزه هنری با ادارات خبرداد و اظهارداشت: امسال تفاهم نامه های کاری با بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس، جهاد دانشگاهی، بسیج هنرمندان، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه امام خمینی، امضا شده و بزودی با اموزش و پرورش نیز تفاهم نامه ای منعقد خواهد شد.

وی ادامه داد: مهمترین هدف ما شناسایی استعدادهای هنری جوانان در عرصه های مختلف و هدایت آنها در مسیر اصلی است تا بتوان آثار ارزشمند و فاخری تولید و به مردم ارائه کرد.