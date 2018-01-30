تردد در برخی محورهای شریانی با کندی صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، داریوش نصر افزود: تردد در آزاد راه تهران - قم مسیر برگشت و مسیر رفت تهران - ساوه با کندی صورت می گیرد و محور قدیم قم - تهران و تهران - ساوه بسته است.

وی گفت: ۱۵۹ کیلومتر از محورهای شریانی کشور و ۲۸۲ کیلومتر از محورهای غیرشریانی برف روبی شده است و ۱۲۴۰ کیلومتر از محورها بازگشایی شده است.

نصر افزود: با توجه به بارش های اخیر ۲۱ استان از کشور درگیر بارش برف و باران بود و برای راه گشایی راهها ۴۸ هزار تن شن و نمک و ۱۰۰ هزار لیتر محلول یخ زدا استفاده شده است.

وی گفت: بیش از ۵ هزار نیروی راهداری و بیش از ۳ هزار دستگاه تجهیزات راهداری در جاده ها به مردم خدمات رسانی می کنند.

نصر افزود: در مدت بارش ها در چند روز گذشته ۴ هزار و ۷۰۰ نفر اسکان داده شد و به ۳ هزار و ۲۰۰ خودرو کمک رسانی صورت گرفت .

