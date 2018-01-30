مشکل حساب‌ ایرانیان در چین حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حسین یعقوبی اظهار داشت: گشایش دوباره حساب های ایرانیان در چین، نتیجه رایزنی های فشرده مسئولان بانک مرکزی و مقامات سیاسی با طرف های چینی بود و حتی هفته گذشته نیز هیاتی از این بانک، برای پیگیری های نهایی به چین سفر کرد.

وی با بیان اینکه اکنون بانک های چینی، خدمات خاصی را نیز به مشتریان ایرانی خود ارایه می کنند، افزود: کار گشایش دوباره حساب های ایرانیان از هفته گذشته در چین آغاز شده و بانک های چینی، به محض احزار هویت صاحبان حساب، رفع مسدودی می کنند.

یعقوبی درباره علت مسدود شدن حساب های ایرانیان توضیح داد: این کار به دلیل فشارهایی بود که طرف های آمریکایی به بانک های چینی برای انجام احراز هویت مشتریان خود وارد کرده بودند و در نتیجه آن، حساب های بسیاری از ایرانیان اعم از دانشجویان و فعالان تجاری در برخی از بانک های چینی مسدود شده بود.

این مسئول در بانک مرکزی اظهار داشت: برای رفع این مشکل، ضمن رایزنی های مسئولان بانک مرکزی و نیز مقامات سیاسی، صاحبان حساب ها نیز اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای احراز هویت را به بانک های چینی ارایه کردند.

برنامه جایگزینی برای امارات

مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی، درباره محدودیت های پیش آمده درباره حساب های تجار ایرانی در امارات که در ماه های گذشته روی داد نیز گفت: مواضع سیاسی این کشور کاملا در مخالفت با ایران است و روابط سیاسی دو کشور نیز در سطح پایینی قرار دارد.

یعقوبی تاکید کرد: سیاست ما در قبال امارات در حوزه مراودات بانکی، یافتن بازارهای جایگزین در حوزه خلیج فارس است.

بنا بر این گزارش، در حوزه کشورهای خلیج فارس اکنون روابط ایران با عمان و قطر رو به گسترش است و کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند با توجه به توسعه روابط کارگزاری ایران با بانک های این دو کشور، قطر و عمان جایگزین مراودات تجاری و بانکی ایران شوند.

ایجاد محدودیت برای حساب های ایرانیان در چین تابستان امسال مطرح شد؛ در آن زمان گفته شد که بانک های چینی به منظور تطبیق خود با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حساب های مشکوک و نیز حساب هایی که صاحبان آنها بدون داشتن شناسه مالیاتی اقدام به مراودات تجاری می کنند، مسدود کرده است.

پیگیری مسئولان ایرانی از چین نشان می داد که اغلب این حساب ها مربوط به دانشجویان و گردشگرانی است که در بانک های چین افتتاح حساب کرده و مراودات تجاری انجام می دهند و به دلیل نداشتن شناسه مالیاتی و مجوز انجام امور تجاری مسدود شده اند و البته در این میان حساب برخی از تجار ایرانی نیز در فهرست مسدودی های بانک های چینی قرار گرفت.

با رایزنی های مسئولان سیاسی و بانک مرکزی ایران طی ماه های گذشته و انجام فرآیند احراز هویت صاحبان حساب، اکنون مشکل حساب های ایرانیان رفع شده است.

اسدالله عسگر اولادی رئیس اتاق مشترک ایران و چین در این باره گفته است که از هفته گذشته کار رفع مسدودی از حساب های ایرانیان در بانک های چین شروع شده است و انتظار می رود که دو هفته به طول انجامد.