۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۸

وزیر دفاع قطر:

ترامپ با یک تماس تلفنی می‌تواند مشکل قطر و کشورهای عربی را حل کند

وزیر دفاع قطر اعلام کرد که تنها یک رئیس جمهور می تواند مشکل میان دوحه و چهار کشور عربی را با مکالمه تلفنی حل و فصل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خالد بن محمد العطیه وزیر دفاع قطر گفت که تنها یک رئیس جمهور است که می تواند بحران موجود میان دوحه و چهار کشور عربی را با یک مکالمه تلفنی حل کند.

وی افزود: به نظر من تنها فردی که می تواند مشکل را حل کند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست گمان می کنم که وی با یک مکالمه تلفنی می تواند آنرا حل کند از همین رو ما همواره کاخ سفید را ترغیب می کنیم که از همه طرفها بخواهد که دور یک میز به منظور حل مشکل بنشینند.

العطیه گفت: احدی از بحران موجود سود نمی برد غیر از سازمانهای تروریستی. این بر روند مبارزه با تروریسم اثر می گذارد. از همه روند عملیات مطلع هستم و بر آن نظارت دارم این شرایط بر مبارزه با تروریسم تاثیر می گذارد. مشکلات در یمن و سوریه باید حل و فصل شود. آمریکا قدرت بزرگی است و باید این نقش را ایفا کند.

کد مطلب 4214585

