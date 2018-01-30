مشکلات در فرودگاه امام تشدید شد/اعتراض و قهر«کرو»های پروازی

به گزارش خبرنگار مهر، ناتوانی و سوء مدیریت دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه هوایی همچنان ادامه دارد و اگرچه برخی مدیران حوزه هوایی از شامگاه دیشب با تهیه تیزرهای تبلیغاتی، در دست گرفتن اوضاع و غلبه بر برف را جشن گرفته اند اما گزارش ها و تماس های مکرر مسافران آواره فرودگاه بین المللی امام خمینی نشان می دهد بسیاری از پروازهای از مبدا یا به مقصد این فرودگاه همچنان با تاخیرهای طولانی همراه است و مدیران این فرودگاه در مدیریت شرایط با مشکل جدی مواجه شده اند.

در پی ناکارآمدی و سوء مدیریت ایجاد شده در فرودگاه امام خمینی (ره) بسیاری از مردم و مسافران از وضعیت به وجود آمده ابراز نارضایتی کرده و حتی در ۲۴ ساعت گذشته چند مورد درگیری و اعتراضات مسافران نیز گزارش شده است.

همکاری و هماهنگی کامل ایرلاین ها و فرودگاه امام در آزار رساندن به مسافران

یکی از مسافران پرواز تهران ـ استانبول هواپیمایی آسمان که قرار بود روز دوشنبه (دیروز) ساعت ۱۵:۳۰ تهران را ترک کند، در تماس با دفتر خبرگزاری به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که در رسانه ها اعلام شده بود مسیر دسترسی ها از دو آزادراه تهران ـ قم و تهران ـ ساوه به فرودگاه امام خمینی (ره) مسدود است یا به کندی صورت می گیرد، به همین دلیل از ساعت ۱۰ صبح از منزل خارج شدم و پس از ۴ ساعت به فرودگاه امام خمینی (ره) رسیدم. پس از آن اعلام شد پرواز ساعت ۲۰ انجام می شود. از ساعت ۱۹ که کانتر باز و کارت پرواز صادر شد، مسافران به تدریج وارد سالن ترانزیت شدند.

وی ادامه داد: پس از آن ساعت ۲ بامداد اعلام کردند مسافران برای بررسی مدارک خود به گیت خروج مراجعه کنند که پس از آن در ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز برای سوارشدن به اتوبوس جهت عزیمت به سمت هواپیما، وارد رمپ خروج شدیم. اما فاصله بین رمپ تا اتوبوس به قدری برف وجود داشت که مسافران به سختی توانستند خود را به اتوبوس برسانند و مشخص نیست اینهمه تبلیغی که آقایان درباره برف روبی فرودگاه انجام می دهند، مربوط به کجاست.به هر ترتیب بود سوار اتوبوس شدیم ولی یک ساعت و نیم به طول انجامید تا اتوبوس بتواند مسافران را به محل توقف هواپیما برساند.

این مسافر پرواز تهران ـ استانبول افزود: یک ساعت و نیم در هواپیما نشسته بودیم و اعتراض کردیم که چرا هواپیما بلند نمی شود؛ در پاسخ به اعتراض مسافران، ساعت ۴ بامداد خلبان هواپیما اعلام کرد کروی پروازی یکی از هواپیماها در اعتراض به تأخیرهای طولانی، هواپیما را بر سر راه حرکت سایر هواپیماها متوقف کرده و خودشان از آن پیاده شده اند و چون این هواپیما در جلوی ما و در مسیر ما قرار گرفته، ما نمی توانیم حرکت کنیم؛ ساعت ۷ صبح امروز خلبان اعلام کرد با توجه به اینکه چرخ هواپیمای ما یخ زده، حتی اگر هواپیمای جلویی جابه جا هم بشود، امکان پرواز برای ما وجود ندارد و مسافران باید از هواپیما پیاده شوند؛ در نهایت هم با آمدن اتوبوس ها، مسافران مجددا به سالن ترانزیت هدایت شدند.

ادعای مسئولان فرودگاهها و وزارت راه دروغ است

وی در حالی که از شدت عصبانیت برافروخته بود یادآور شد: اتفاقات مشابهی برای مسافران چند پرواز دیگر نیز رخ داده و باید بگویم آنچه وزیر راه و سایر مقامات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر از سر گیری پروازها اعلام کرده اند، کاملا دروغ است و از صبح دیروز که بارش متوقف شد، صرفا چند پرواز ایرلاین های خارجی نشست و برخاست داشته اند.

این شهروند تهرانی در باره کنسل کردن بلیت ها و استرداد وجه بلیت از شرکت هواپیمایی آسمان نیز گفت: ایرلاین ها حاضر به ابطال کارت پرواز و بلیت مسافران نیستند تا خسارت به مردم ندهند؛ به مردم می گویند ما باطل نمی کنیم اما اگر خودتان درخواست بدهید، اینکار را انجام می دهیم. این در حالی است که اگر مسافر، خودش درخواست ابطال بدهد، خسارتی به اون تعلق نمی گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه هیچ کدام از مسئولان دفاتر ایرلاین ها مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره) حاضر به پاسخگویی نیستند.

وی تأکید کرد: در طول شبانه روز گذشته تنها نیروهای ناجا و سپاه حفاظت فرودگاه امام خمینی (ره) به مردم تا حدودی رسیدگی می کنند ولی با توجه به اینکه آیین نامه حقوق مسافران هوایی می گوید ایرلاین ها موظف به تهیه بسته های پذیرایی برای مسافران هستند، هیچ یک از این اقدامات انجام نشد؛ هیچ یک از مسافران نه پذیرایی شدند و نه به هتل ها منتقل شدند.

این مسافر پرواز تهران ـ استانبول هواپیمایی آسمان خاطرنشان کرد: یکی از پروازهای هواپیمایی آتا نیز با تأخیر چند ساعته مواجه شده بود که مسافران این پرواز به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان دفتر آتا در فرودگاه امام، به پلیس فرودگاه شکایت کردند؛ فرمانده پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) نیز با مسئول آتا در این فرودگاه تماس گرفت و گفت در صورت عدم پاسخگویی به مردم بازداشت خواهی شد.

وی تأکید کرد: نمایندگان ایرلاین های مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره) حاضر به ضرب مهر کنسلی روی کارت پروازها نیستند تا به مردم خسارت ندهند و مدام می گویند احتمال دارند تا چند ساعت دیگر پرواز انجام شود!

تحصن و اعتراض در فرودگاه امام

گفتنی است خبرهای متعددی از فرودگاه امام خمینی (ره) مبنی بر تحصن مسافران پرواز امروز نجف ـ تهران در داخل هواپیما در اعتراض به تأخیر ۱۸ ساعته این پرواز به گوش می رسد.

همچنین در طول ساعات گذشته چندین مرتبه اعتراض و درگیری های مردم با مدیران ترمینال شماره یک فرودگاه امام خمینی (ره) نیز گزارش شده است.

«آتا» مسافران پرواز استانبول-تهران را ۳ روز گرسنه و آواره رها کرد

فهیمه خان محمدزاده، از مسافران فرودگاه امام (ره) نیز در تماس با دفتر خبرگزاری، به خبرنگار مهر گفت: پرواز ما مربوط به شرکت هواپیمایی آتا و برای ساعت ۱۱ روز یکشنبه از فرودگاه استانبول به فرودگاه امام خمینی بود اما اطلاع دادند که بدلیل بارش برف پرواز کنسل شده است.

وی ادامه داد: ناچار شدیم مجددا به هتل بازگشته و با هزینه شخصی خودمان یک شب دیگر در هتل اقامت کنیم و با هزینه شخصی برای ساعت ۱۴:۲۰ روز دوشنبه شرکت آتا دوباره بلیت گرفتیم. روز دوشنبه که به فرودگاه آمدیم تا ساعت ۱۷ معطل شدیم. گفتند بروید چمدانهایتان را تحویل کانتر دهید، سه ساعت در پشت کانتر مربوطه معطل ماندیم تا آمدند بارهایمان را تحویل گرفتند.

وی گفت: ساعت ۱۲ گیت را باز کردند و مشخص شد مسافرانی که قبل از ما و از سه روز قبل در فرودگاه استانبول بوده اند در اولویت قرار گرفته اند و آنها را سوار هواپیما کردند؛ به همین خاطر ما همچنان در فرودگاه در سرما ماندیم و نماینده شرکت آتا حتی یک بطری آب بدست مسافران نداد.

وی ادامه داد: بخش تاسف برانگیز داستان آنجا بود که مسافران ساک های خود را تحویل بار داده بودند و بدون لباس گرم کف فرودگاه نشسته یا خوابیده بودند. حتی برخی مسافران که نوزاد همراه داشتند، برای تامین پوشک و شیرخشک با مشکل جدی مواجه شده بودند و نماینده ایرلاین هیچ کمکی در این زمینه نکرد و حتی یک بطری آب معدنی بدست مسافران نداد.

او گفت: پرواز ما بالاخره ساعت ۸ صبح امروز انجام شد و در هواپیمای شرکت آتا بعد از سه روز آوارگی، با یک صبحانه افتضاح از مسافران خسته و گرسنه پذیرایی کردند.

فهیمه علمداری مسافر همین پرواز نیز گفت: من کمرم را عمل کرده بودم و در آن شرایط سخت ناچار شدم کف فرودگاه استانبول در سرما بخوابم و حتی کودک خردسال یکی از مسافران تب کرده بود و به نماینده شرکت آتا اعلام کرد که برای تامین دارو اقدامی انجام دهد اما آنها هیچ کاری نکردند.

این بانوی میانسال ادامه داد: متاسفانه در این چند روز در فرودگاه استانبول، مسئولان شرکت هواپیمایی ایرانی ۱۸۰ مسافر را به ذلت کشاندند.

وی گفت: هر کسی مسئول این شرایط و این سوءمدیریت است باید استعفا دهد و مسئولان دولت باید با مسئولان نالایقی که از مدیریت کردن، فقط عنوان و حقوق بالا را می خواهند و توان مدیریت شرایط را ندارند، برخورد کنند.