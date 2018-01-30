سپاه استان زنجان ۱۲۰۰ برنامه در دهه فجر برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس بابایی ظهر سهشنبه در جلسه ستاد دهه فجر در محل استانداری زنجان، افزود: سپاه استان زنجان بیش از ۱۰۰ عنوان در قالب یک هزار و ۲۰۰ برنامه در ایامالله دهه فجر را برگزار میکند.
وی تجلیل از خانواده شهدای انقلاب، برگزاری نشستهای روشنگری و بصیرت افزایی و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، برگزاری یادواره شهدا، افتتاح طرحهای اقتصاد مقاومتی، خاطره گویی، افتتاح طرحهای محرومیتزدایی، دیدار با خانواده شهدا از برنامههای کمیته سپاه و بسیج در دهه فجر است.
معاون علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: برگزاری کارگاههای مشاوره رایگان و اردوهای جهادی، خدمترسانی و پزشکی و جشنواره جهادگران در استان زنجان در این دهه برگزارمیشود.
بابایی دیدار با نماینده ولیفقیه و امامجمعه زنجان، مراسم رژه موتورسواران بسیجی، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، عطرافشانی و گلباران مزار شهدا، برپایی نمایشگاه کتاب، و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، نشستهای روشنگری، محفل انس با قرآن، برگزاری یادواره شهدا، اعزام اکیپهای پزشکی به مناطق محروم، اکران فیلم، ویزیت رایگان در روزهای ۱۲ و ۲۲ بهمن در درمانگاههای سپاه را از برنامههای ایامالله دهه فجر اعلام کرد.
وی یاد آور شد: هدف از برگزاری این برنامهها تبیین و انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل جوان است.
در ادامه این جلسه، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان گفت: کمیته کودک و نوجوان برنامههای مختلف، متنوع و شادی را پیشبینی کرده که حرکت کاروان کودکان انقلاب و فاطمی در شهر و اهتزاز پرچم ایران اسلامی، جنگ شادی کودکان، افتتاح دو کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان با ۸ هزار جلد کتاب و کتابخانه سیار زنجان رود برای ۲۰ روستا از برنامههای مهم کانون فرهنگی برای دهه فجر است.
تقی صالحی ابراز کرد: اجرای مسابقات فرهنگی و هنری، برگزاری نمایشگاه از برنامههای دهه فجر است.
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