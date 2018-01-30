به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان افزود: برنامهریزیهای لازم برای برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن و ایامالله دهه فجر امسال اتخاذ شده است.
وی بر مردمی برگزار شدن برنامههای دهه فجر در استان زنجان تأکید کرد و گفت: سخنران راهپیمایی ۲۲ بهمنماه سردار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: حضور در بیت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان روز ۱۲ بهمن ماه، حضور در مزار شهدا و گلباران و عطرافشانی مزار شهدا به منظور تجدید پیمان با آرمان انقلاب اسلامی و دیدار با خانواده شهدا از برنامههای شاخص این دهه است.
حسینی ابراز کرد: برنامههای مناسبتی دهه فجر در قالب ۲۰ کمیته اطلاعرسانی، اصناف، ایثارگران، کمیته بسیج، کمیته روستایی، کمیته زنان و خانواده، کمیته فرهنگی، کمیته تبلیغات شهری، کمیته قرآن، کمیته کارگری و کارآفرینی، کمیته کودکان و نوجوانان، کمیته مراسم، کمیته مساجد، کمیته همیاری و تشکلهای مردمی اجرا میشود.
وی با بیان اینکه شعار امسال دهه فجر «سربلندی ملت ایران در پرتو جمهوری اسلامی، اقتدار همهجانبه و اقتصاد مقاومتی» است، گفت: باید روح اقتصاد مقاومتی بر تمام برنامههای دهه فجر حاکم باشد و یکی از رویکردهای مهم در اجرای برنامههای دهه فجر بصیرت افزایی، امیدآفرینی، خودباوری، دشمنشناسی، اقتصاد مقاومتی و حفظ وحدت حول محور ولایتفقیه است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه باید روح اقتصاد مقاومتی بر تمام برنامههای دهه فجر حاکم باشد، تصریح کرد: برنامههای دهه فجر از ۱۲ بهمنماه با نامگذاری انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، ولایتفقیه و رهبری آغاز میشود.
حسینی همچنین بر مردمی برگزار کردن برنامههای دهه فجر تأکید کرد و افزود: برنامههای دهه فجر باید با حضور پرشور مردم برگزار شود و دهه فجر فرصت مغتنمی برای بیان دستاوردهای نظام است.
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