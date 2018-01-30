  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان:

باید روح اقتصاد مقاومتی بر تمام برنامه‌های دهه فجر حاکم باشد

باید روح اقتصاد مقاومتی بر تمام برنامه‌های دهه فجر حاکم باشد

زنجان-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: باید روح اقتصاد مقاومتی بر تمام برنامه‌های دهه فجر حاکم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن و ایام‌الله دهه فجر امسال اتخاذ شده است.

وی بر مردمی برگزار شدن برنامه‌های دهه فجر در استان زنجان تأکید کرد و گفت: سخنران راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه سردار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: حضور در بیت نماینده ولی  فقیه در استان و امام  جمعه زنجان روز ۱۲ بهمن ماه، حضور در مزار شهدا و گلباران و عطرافشانی مزار شهدا به منظور تجدید پیمان با آرمان انقلاب اسلامی و دیدار با خانواده شهدا از برنامه‌های شاخص این دهه است. 

حسینی ابراز کرد: برنامه‌های مناسبتی دهه فجر در قالب ۲۰ کمیته اطلاع‌رسانی، اصناف، ایثارگران، کمیته بسیج، کمیته روستایی، کمیته زنان و خانواده، کمیته فرهنگی، کمیته تبلیغات شهری، کمیته قرآن، کمیته کارگری و کارآفرینی، کمیته کودکان و نوجوانان، کمیته مراسم، کمیته مساجد، کمیته همیاری و تشکل‌های مردمی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه شعار امسال دهه فجر «سربلندی ملت ایران در پرتو جمهوری اسلامی، اقتدار همه‌جانبه و اقتصاد مقاومتی» است، گفت: باید روح اقتصاد مقاومتی بر تمام برنامه‌های دهه فجر حاکم باشد و  یکی از رویکردهای مهم در اجرای برنامه‌های دهه فجر بصیرت افزایی، امیدآفرینی، خودباوری، دشمن‌شناسی، اقتصاد مقاومتی و حفظ وحدت حول محور ولایت‌فقیه است. 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه باید روح اقتصاد مقاومتی بر تمام برنامه‌های دهه فجر حاکم باشد، تصریح کرد: برنامه‌های دهه فجر از ۱۲ بهمن‌ماه با نام‌گذاری انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، ولایت‌فقیه و رهبری آغاز می‌شود.

حسینی  همچنین بر مردمی برگزار کردن برنامه‌های دهه فجر تأکید کرد و افزود:  برنامه‌های دهه فجر باید با حضور پرشور مردم برگزار شود و دهه فجر فرصت مغتنمی برای بیان دستاوردهای نظام است.

کد مطلب 4214592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها