طالبان: تمام مسئولیت جنگ و خونریزی در افغانستان متوجه آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، گروه طالبان با انتشار بیانیه ای در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اعلام کردند که سیاست واشنگتن یک سیاست جنگی است و سخنان ترامپ نیز برخاسته از همین سیاست است.

گروه طالبان، رد مذاکرات از سوی ترامپ را به معنی تشدید جنگ در افغانستان دانسته و اعلام کرد که از این به بعد مسئولیت جنگ و خونریزی در افغانستان به دوش آمریکا خواهد بود.

در بخشی از این بیانیه آمده است که: ترامپ و متحدانش صلح را رد کرده و بر جنگ تاکید می کنند، بنابراین تمام مسئولیت جنگ و خونریزی در افغانستان به دوش آمریکا است، چرا که این کشور با تجاوز به خاک ما آتش جنگ در افغانستان را روشن کرد و اکنون نیز احتمالات صلح و تفاهم را نفی می‌کند.

لازم به ذکر است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در جلسه شورای امنیت سازمان ملل امکان مذاکرات با طالبان را بعید دانست و گفت که ما هرگز با این گروه که به کشتار غیر نظامیان در افغانستان دست می زنند، مذاکراه نخواهیم کرد.

در حمایت از اظهارات ترامپ، کاخ ریاست جمهوری افغانستان نیز اعلام کرد که طالبان با عبور از همه خط قرمز ها، فرصت های داده شده برای مذاکرات و صلح با دولت کابل را از دست دادند.