قیمت ورود به محدوده طرح ترافیک از ۱۳ تا ۴۰ هزار تومان خواهدبود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در چهل و دومین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: در رابطه با تعیین نرخ عوارض توسط وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران در صورتی که جزئیات این لایحه امروز در صحن علنی شورا به تصویب برسد ارقامی مشخص می‌شود و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قیمت‌های ورود به محدوده طرح ترافیک را ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه کمترین هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک بدون در نظر گرفتن تبصره‌ها به نظر بنده ۲۰ هزار تومان است، اظهار کرد: اگر ضرایب تخفیف در نظر گرفته شود، نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک از ۱۳ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان خواهد بود.

به گفته رئیس شورای شهر تهران ارقام مذکور هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و در صورت نهایی شدن به اطلاع شهروندان می‌رسد.

هاشمی به بارش برف اخیر و شکسته شدن درختان اشاره کرد و افزود: شهرداری در بارش برف اخیر عملکرد خوبی داشت، بحران در کوچه و پس کوچه‌های شهر نیز مشارکت مردمی را می‌طلبد، چراکه شهرداری تهران با ۱۶۳ پایگاه برف روبی در مناطق تهران برای مدیریت این بحران اقدام کرد.