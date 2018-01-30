برپایی کمپ توسعه بدمینتون غرب آسیا در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود انصاری امروز در نشست خبری در خصوص میزبانی بیست و هفتمین دوره رقابتهای بینالمللی بدمینتون جام فجر در محل اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه میزبانی رقابتهای بینالمللی بدمینتون جام فجر برکات زیادی را برای استان به همراه داشته است، افزود: برپایی کمپ توسعه بدمینتون غرب آسیا با حضور «محمد اندی» از اندونزی، یکی از این برکات است.
وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا بهترین استفاده را از میزبانی این رویداد بینالمللی در زنجان ببریم، تصریح کرد: همه استانها به دنبال اخذ مجوز میزبانی رویدادهای بینالمللی در عرصه ورزش هستند؛ چرا که ورزش در عصر حاضر این فرصت را فراهم میکند تا جوامع به واسطه این بخش به توسعههای مختلف دست یافته و شاهد رونق اقتصادی باشند.
رئیس هیئت بدمینتون استان زنجان با اشاره به اینکه تا به امروز رایزنیها و تلاشهای زیادی برای برگزاری مطلوب رقابتهای بینالمللی بدمینتون در زنجان انجامگرفته است، اظهار کرد: معتقدیم برگزاری مطلوب این رقابتها باعث خواهد شد تا زمینه میزبانی استان برای سایر رویدادهای ورزشی در سطوح ملی و بینالمللی نیز فراهم شود، به همین خاطر بدمینتون زنجان با این اقدام قصد دارد دین خود را به ورزش استان ادا کند.
انصاری با اشاره به اینکه در نظر داریم با کمپ بدمینتون غرب آسیا همکاریهای تنگاتنگی داشته باشیم که این خود به توسعه و رونق بیشازپیش بدمینتون زنجان کمک خواهد کرد، افزود: با توجه به حضور ورزشکاران خارجی و نیز مهمانان داخلی در جریان برگزاری بیست و هفتمین دوره رقابتهای بینالمللی بدمینتون در زنجان، میتوان از این ظرفیت برای توسعه صنعت گردشگری و نیز رونق اقتصادی استان استفاده کرد.
در بیست و هفتمین دوره مسابقات بینالمللی بدمینتون جام فجر، تیمهای آلمان، هند، مالزی، پرتغال، مولداوی، روسیه، میانمار، استرالیا، مکزیک، اردن، ویتنام، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و ایران حضور دارند.
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