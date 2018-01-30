تشریخ آخرین وضعیت مهدی قائدی توسط رئیس فدراسیون پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پزشکی ورزشی، مهدی قائدی بازیکن جوان تیم فوتبال استقلال تهران در شرایط به دلیل سانحه رانندگی در بیمارستان خلیج فارس بوشهر بستری است که دکتر امین نوروزی ، عضو هیات رئیسه فدراسیون و دکتر سودابه وحدت رئیس هیات پزشکی ورزشی استان بوشهر به صورت ویژه روند درمان این ورزشکار را پیگیری می کنند.

در همین رابطه غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: آقایان مهدی قاِئدی و احمدرضا شاکر بدنبال سانحه رانندگی در بزرگراه امام علی(ع) شهر بوشهر مصدوم شده و توسط مرکز اورژانس به بیمارستان شهدای خلیج فارس انتقال یافته اند که در این رابطه نمایندگان فدراسیون پزشکی ورزشی دوشنبه شب در محل بیمارستان شهدای خلیح فارس حضور یافتند و در گفت وگو با دکتر رحمانیان جراح عمومی و دکتر زارع زاده متخصص طب اورژانس و مدیر درمان این بیمارستان، از نزدیک در جریان روند درمان قائدی و شاکر قرار گرفتند.

نوروزی افزود: حسب گزارش دریافتی مهدی قائدی که به دلیل آسیب دیدگی شدید کبد دچار خونریزی شده بود بعد از تدابیر درمانی لازم جهت تثبیت وضعیت شوک به اتاق عمل انتقال و ترمیم کبد توسط ، دکتر رحمانیان انجام شد. سپس به بخش مراقبت های ویژه منتقل وجهت پیشگیری از خونریزی های احتمالی بعدی، برای ایشان داروهایی بیهوشی تجویز و تنفس وی با دستگاه ونتیلاتور کنترل می‌ شود، البته همه علایم حیاتی اش پایداراست.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح کرد:طبق آخرین گزارش واصله از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه امروز(سه شنبه) کاهش دوز داروهای بیهوشی قائدی آغاز شده و خوشبختانه علائم حیاتی پایدار است.

وی یادآور شد: متاسفانه احمدرضا شاکر به دلیل آسیب دیدگی در ناحیه سر دچار تورم شدید مغزی شده و در بخش مراقبت های ویژه بستری است و طبق همین گزارش وی در کمای عمیق به سر می برد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن تشکر از گروه درمانی بیمارستان شهدای خلیح فارس در همکاری با هیات پزشکی ورزشی استان بوشهر از دوستداران ورزش خواست برای سلامتی این دو نفر دعا کنند.