مردم ایران پشتیبان اصلی و همیشگی انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان قزوین با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری (س) و تبریک ورود به چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اظهار کرد: عده‌ای انقلاب را به وجود آوردند که با گذشت سال‌ها از دنیا می‌روند و جای خالی آن‌ها در کنار ما احساس می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: خدای متعال در قرآن در برخی از آیات تعبیر جوانمرد را به کار برده است و ما افرادی را که انقلاب کردند براساس شاخصه‌های قرآنی جوانمرد می‌دانیم.

وی با اشاره به تفاوت معنایی جوان و جوانمرد اذعان کرد: جوانی هنر نیست، چرا که تقویم و عمر گذر می‌کنند و در اختیار ما نیست؛ اما جوانمردی، شجاعت، رک‌گویی، ایثارگری و فداکاری هنر است که اختیار آن در دست ماست.

امام جمعه قزوین بیان کرد: در قرآن کریم آمده است زمانی‌که حضرت ابراهیم (س) بت‌های کفار را با تبر شکست، وقتی بت‌پرستان قصد نام بردن از این پیامبر الهی را داشتند، گفتند جوانمردی این بت‌ها را شکسته است، یعنی اخلاق انقلابی حضرت ابراهیم (ع) پیشتازتر از نام اصلی وی بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان گفت: اصحاب کهف نیز جزو جوانمردان زمان خود بودند که در برابر فرهنگ جاهلیت، کفر و شرک ایستادند؛ همانگونه که جوانان و مبارزان انقلابی ما در دوران طاغوت در برابر ظلم و ستم شاهنشاهی ایستادگی کردند.

وی ابراز کرد: در دوران انقلاب ما شاهد سه جریان بودیم، دسته اول مبارزان انقلاب و جوانمردانی بودند که در همه جا پای انقلاب ایستادند، دسته دوم ضد انقلاب‌ها بودند که بر سر تفکر طاغوتی خود ایستادند و با ایران اسلامی جنگیدند، کشته شدند یا به زندان رفتند، دسته سوم ناجوانمردانی بودند که رنگ عوض کردند و به نام دین و انقلاب جای انقلاب نشستند.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: در این میان جمعیت بزرگ ملت ایران همیشه پای نظام و انقلاب ایستادند و با انقلاب همراهی کردند و انقلابیون را پذیرفتند و در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن و روز قدس و نمازجمعه پشتگرمی کشور و انقلاب هستند.

وی با بیان این‌که دهه فجر بهار انقلاب است، یادآور شد: بهار، زمین را از سکوت و سرما بیرون می‌آورد و سرسبزی و نشاط را جایگزین آن می‌کند، مردم ایران اسلامی گیاهان دینی، اخلاقی و ایمانی هستند که هرکدام به برکت انقلاب از زمین روئیده‌اند و شعار ایمان، عدالت و حمایت از مستضعفان بر زبان آن‌ها جاری است؛ این رویکرد در مساجد و راهپیمایی‌ها به خوبی دیده می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: در بهار انقلاب باید روحیه انقلابی تقویت شود و هرامکانی که در دست ما قرار دارد باید برای اقامه انقلاب به کار بگیریم، اقامه انقلاب به معنای اقامه نماز، اقامه دین، اقامه ارزش‌های دینی و اقامه عدالت است.

امام جمعه قزوین بیان کرد: ما باید همه امکانات، فکر و اندیشه خود را برای تقویت روحیه انقلابی و نشاط حماسی در بهار انقلاب به میدان بیاوریم؛ باید این موضوع به «فالستبقواالخیرات» تبدیل شود و ما به همه عالم نشان دهیم در این مسابقه از همه استان‌های دیگر پیشتاز هستیم.

وی یادآور شد: ما نباید بانگاه به مسئولیتی که برعهده ما قرار دارد فقط به دنبال ادای وظیفه خود باشیم؛ بلکه همه ما باید خود را یک انقلابی بدانیم که نسبت به خون شهدا و مظلومیت مبارزان انقلابی دِین بر گردن داریم، اگر نگاه ما ادای دیِن باشد تاثیرگذار خواهیم بود؛ اما با نگاه رسالت شغلی اتفاق خاصی نمی‌افتد و به روزمرگی دچار می‌شویم.

امام جمعه قزوین ادامه داد: برگزاری جشن‌های انقلاب باید با محوریت انقلابی برگزار شود نباید در برپایی این جشن‌ها اصول و اخلاق انقلابی را زیر پا بگذاریم، جشن انقلاب باید روح انقلاب داشته باشد، بدترین ظلم به انقلاب این است که در فعالیت‌های نمایشی و جشنی رفتارهای غیرمعنوی، غیردینی و غیرانقلابی دیده شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: انقلاب ما احساسی، عقلانی و عرفانی بود و ما در نشان دادن انقلاب باید احساسات، اندیشه و فضای معنوی مردم را درگیر کنیم؛ یکی از مهمترین مسائلی که رهبر معظم انقلاب از ما مطالبه دارند، افزایش روحیه امید و نشان دادن چشم اندازهای روشن انقلاب است.

آیت‌الله عابدینی تصریح کرد: در قضیه برجام برخی از ساده لوحان فریب غربی‌ها را خوردند و کشور را درگیر مشکلات زیادی کردند و این موضوع باعث شد مردم ما اذیت شوند و خسارات زیادی برای انقلاب داشت که ما وظیفه داریم با نشان دادن چشم اندازهای روشن انقلاب این شرایط را تلطیف کنیم.

وی با اشاره به نقش شعار در انقلاب اسلامی اذعان کرد: در دوران‌های مختلف از زمان حضرت ابراهیم (ع) تا زمان پیامبر (ص) و پس از آن تا به امروز شعارها نقش روحیه‌دهی به مردم را داشته است و ما وظیفه داریم روح حماسی انقلاب را حفظ کنیم.

امام جمعه قزوین در پایان گفت: آینده انقلاب بسیار جذاب، شیرین و شوق‌انگیز است و همه باید در فرصت‌های مختلف آرمان‌های انقلاب را یادآوری کرده و روح انقلابی را افزایش دهیم.