تمجید یکی از حاضران از روسیه نشست سوچی را تحت الشعاع قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع روسی از درگیری های لفظی میان شرکت کنندگان در نشست سوچی و درخواست لاوروف وزیر خارجه روسیه از حاضران برای آرامش خبر دادند.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هنگام سخنرانی در نشست گفتگوهای ملی سوریه در شهر سوچی روسیه مجبور به قطع سخنرانی اش شد.

این موضوع پس از آن رخ داد که یکی از شرکت کنندگان در نشست شعار زنده باد روسیه و دودستی روسیه و سوریه زنده باد سر داد که این موضوع با مخالفت برخی معارضان سوری شرکت کننده در نشست روبرو شد و واکنش آنها را به دنبال داشت که لاوروف خواستار سکوت حاضران شد.

لاوروف گفت: دوستان عزیز از همه شما تشکر می کنم ما باید کار را ادامه بدهیم فرصت بررسی و بیان همه دیدگاهها در این نشست وجود خواهد داشت. ما باید با همه عمل کنیم. بگذارید سخنرانی من تمام شود.