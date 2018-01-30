پاکسازی طبیعت از زباله جایگزین جریمه نقدی شکارچی متخلف شد

فریبرز بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فردی که مبادرت به شکار غیر مجاز یک قطعه کبوتر کرده بود با رأی قاضی و به دلیل ندامت و شرایط خاص فرد خاطی به جای پرداخت جریمه نقدی در حق دولت، موظف به پاکسازی طبیعت از زباله در منطقه ناودار این شهرستان به مدت یک روز شد.

بساطی افزود: این حکم بلافاصله در معیت مأمورین یگان حفاظت این اداره شهرستان در منطقه ناودار گیلانغرب به اجرا در آمد.

بساطی ضمن تشکر و قدردانی از دستگاه قضایی شهرستان جهت صادر کردن چنین حکمی خواستار گسترش چنین احکامی با مجازات جایگزین حبس و جریمه نقدی برای متخلفین با شرایط خاص شد و گفت: اینگونه احکام تأثیر بسزایی بر فرهنگ عموم جامعه خواهد داشت.