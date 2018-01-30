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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۹

مدیر مرکز رشد پارک علم و فن آوری آذربایجان شرقی:

ایده ها وطرح های مخترعان ایرانی قابل رقابت با محصولات خارجی هستند

ایده ها وطرح های مخترعان ایرانی قابل رقابت با محصولات خارجی هستند

هشترود- مدیر مرکز رشد پارک علم و فن آوری آذربایجان شرقی گفت: ایده ها وطرح های مخترعان ایرانی قابل رقابت با محصولات خارجی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن محمدیاری در کارگاه آموزشی تجاری سازی ایده ها که بعداز ظهر امروز سه شنبه با حضور جمعی از مخترعان در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان هشترود برگزار شد، افزود: مدیر مرکز رشد پارک علم و فن آوری آذربایجان شرقی گفت: منطقه ما چشمه جوشان ایده ها است که قابلیت رقابت با محصولات خارجی را دارند.

وی افزود: هشترود با برخورداری از نخبه های صاحب ایده که سرمایه های بی پایان ما محسوب می شوند، می تواند در رشد و توسعه خود گام بردارد.

وی گفت:  خط تولید دو محصول حاصل از ایده های مخترعان شهرستان هشترود نهایی شده است و در سال پیش رو آماده بهره برداری است.

محمدیاری خاطر نشان کرد: ما باید مزیت های منطقه هشترود را استخراج کرده و با ایده پروری، حمایت و ثبت شرکت ها و پذیرش آنها در مرکز نوآوری گام های موثری برداریم.

کد مطلب 4214619

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