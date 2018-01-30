به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمی ظهر سهشنبه در جلسه ستاد دهه فجر در محل استانداری زنجان، افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در دو بخش فرهنگی و هنری برنامههای خود را در دهه فجر برگزار میکند.
وی از اکران فیلمهای سی و ششمین جشنواره فجر در زنجان خبر داد و گفت: برگزاری نمایشگاه تخصصی استانی کتاب همزمان با فرارسیدن دهه فجر با مشارکت کتابفروشان و ناشران استانی با ارائه ۳۰ درصد تخفیف روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمنماه در زنجان برگزار میشود.
معاون فرهنگی و قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: برنامههای دهه فجر توسط ۲۰۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد و ۴۵ موسسه قرآنی در استان زنجان برگزارمیشود.
قاسمی همچنین از برگزاری مسابقه کتابخوانی بمناسبت دهه فجر خبر داد و گفت: کانونهای مساجد استان زنجان برنامههای مناسبتی را طی دهه فجر اجرا میکنند.
معاون فرهنگی و قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه عکس در دهه فجر، ابراز کرد: این نمایشگاه با عنوان همراه با خورشید برگزار خواهد شد و در حاشیه این برنامه، فیلمهای جشنواره فیلم فجر همزمان با تهران در زنجان نیز اکران میشود.
قاسمی افزود: جشن انقلاب در تمام شهرستانهای استان زنجان با حضور حداکثری مردم برگزار میشود.
همچنین سرپرست اداره کل آموزشوپرورش استان زنجان با اشاره به برنامه های کمیته دانشآموزی و فرهنگیان ستاد دهه فجر، گفت: هزار عنوان برنامه در سطح مدارس مناطق ۱۴ گانه آموزشوپرورش استان زنجان برگزار میشود.
هادی احمدنیا افزود: نواختن زنگ گلبانگ پیروزی در مدارس، برگزاری همایش عصر انتظار با موضوع مهدویت، برگزاری جنگهای شادی با مضامین آموزشی و تربیتی در ۲۵ کانون و برگزاری قصهگویی با رویکرد انقلاب اسلامی از برنامه های کمیته دانشآموزی و فرهنگیان ستاد دهه فجر استان زنجان است.
