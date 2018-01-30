به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سعود المعجب» دادستان کل عربستان اعلام کرد: تعداد اجمالی افرادی که از سوی کمیته مبارزه با فساد احضار شده اند به ۳۸۱ نفر رسیده است و بسیاری از آنها برای ادای شهادت احضار شده اند.

وی گفت: همه پرونده ها و اتهامات مربوط به آنها بررسی شده و مرحله بازجویی به پایان رسیده است و همه به دادستانی ارجاع داده شده اند تا اقدامات لازم درباره آنها به عمل آید. کسانی که اتهامی علیه آنها ثابت نشده است آزاد شده اند و این بر اساس ادله و مدارک شهود پرونده است.

دادستان عربستان اعلام کرد: ۶۵ نفر هنوز در بازداشت به سر می برند و این به سبب تکمیل اقدامات قضایی به خاطر پرونده های جنایی دیگری که دارند، است.