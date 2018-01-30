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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

دادستان عربستان: هنوز ۶۵ نفر در بازداشت به سر می‌برند

دادستان عربستان: هنوز ۶۵ نفر در بازداشت به سر می‌برند

دادستان عربستان با اشاره به تعداد افرادی که از سوی کمیته موسوم به مبارزه با فساد احضار شده اند اعلام کرد که شماری هنوز در بازداشت به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سعود المعجب» دادستان کل عربستان اعلام کرد: تعداد اجمالی افرادی که از سوی کمیته مبارزه با فساد احضار شده اند به ۳۸۱ نفر رسیده است و بسیاری از آنها برای ادای شهادت احضار شده اند.

وی گفت: همه پرونده ها و اتهامات مربوط به آنها بررسی شده و مرحله بازجویی به پایان رسیده است و همه به دادستانی ارجاع داده شده اند تا اقدامات لازم درباره آنها به عمل آید. کسانی که اتهامی علیه آنها ثابت نشده است آزاد شده اند و این بر اساس ادله و مدارک شهود پرونده است.

دادستان عربستان اعلام کرد: ۶۵ نفر هنوز در بازداشت به سر می برند و این به سبب تکمیل اقدامات قضایی به خاطر پرونده های جنایی دیگری که دارند، است.

کد مطلب 4214623

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