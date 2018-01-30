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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

ولایتی :

نقد دولت نباید موجب سیاه‌نمایی علیه دستاوردهای نظام شود

نقد دولت نباید موجب سیاه‌نمایی علیه دستاوردهای نظام شود

رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد با بیان اینکه نقد دولت نباید موجب سیاه‌نمایی علیه دستاوردهای نظام شود، گفت: رسانه‌های این دانشگاه باید در اطلاع‌رسانی اقدامات مثبت و دستاوردهای نظام پیشتاز باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌اکبر ولایتی در نشست صمیمی با اعضای شورای سیاستگذاری، مدیران و سردبیران رسانه‌های دانشگاه آزاد گفت: یکی از اقدامات ارزشمند طی یک سال گذشته تحول در رسانه‌های این دانشگاه است.

وی به تبیین انقلابی‌گری در عرصه رسانه پرداخت و افزود: یکی از شاخص‌های انقلابی‌گری نقد منصفانه و منطقی درخصوص عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور از جمله دولت است.

رئیس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد با بیان اینکه نقد دولت نباید موجب سیاه‌نمایی علیه دستاوردهای نظام شود، گفت: رسانه‌های این دانشگاه باید در اطلاع‌رسانی اقدامات مثبت و دستاوردهای نظام پیشتاز باشند.

ولایتی یکی دیگر از شاخص‌های انقلابی‌گری در رسانه‌ها را شجاعت، صراحت و تشخیص و اقدام به نگام در دفاع از مبانی انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: در مسیری که آغاز کرده‌اید با صلابت و بدون واهمه از قضاوت‌های نابجای برخی افراد مذبذب و رسانه‌های ضد انقلاب به پیش روید.

وی با اشاره به اهمیت سپاه قدس به‌ عنوان بازوی نظام، مردم و مقام معظم رهبری در تامین امنیت منطقه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی نیز در عرصه علم و فناوری باید چنین نقش و جایگاهی برای مردم و مقام معظم رهبری داشته باشد.

رئیس هیات‌موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: هر کسی می‌خواهد در این مسیر افتان و خیزان بیاید، همان بهتر که نیاید.

ولایتی اظهار داشت: مسیر تحول در این دانشگاه با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد و ما نگران قضاوت‌های افرادی که دل در گرو انقلاب اسلامی ندارند، نیستیم.

کد مطلب 4214624

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