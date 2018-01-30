به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌اکبر ولایتی در نشست صمیمی با اعضای شورای سیاستگذاری، مدیران و سردبیران رسانه‌های دانشگاه آزاد گفت: یکی از اقدامات ارزشمند طی یک سال گذشته تحول در رسانه‌های این دانشگاه است.

وی به تبیین انقلابی‌گری در عرصه رسانه پرداخت و افزود: یکی از شاخص‌های انقلابی‌گری نقد منصفانه و منطقی درخصوص عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور از جمله دولت است.

رئیس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد با بیان اینکه نقد دولت نباید موجب سیاه‌نمایی علیه دستاوردهای نظام شود، گفت: رسانه‌های این دانشگاه باید در اطلاع‌رسانی اقدامات مثبت و دستاوردهای نظام پیشتاز باشند.

ولایتی یکی دیگر از شاخص‌های انقلابی‌گری در رسانه‌ها را شجاعت، صراحت و تشخیص و اقدام به نگام در دفاع از مبانی انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: در مسیری که آغاز کرده‌اید با صلابت و بدون واهمه از قضاوت‌های نابجای برخی افراد مذبذب و رسانه‌های ضد انقلاب به پیش روید.

وی با اشاره به اهمیت سپاه قدس به‌ عنوان بازوی نظام، مردم و مقام معظم رهبری در تامین امنیت منطقه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی نیز در عرصه علم و فناوری باید چنین نقش و جایگاهی برای مردم و مقام معظم رهبری داشته باشد.

رئیس هیات‌موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: هر کسی می‌خواهد در این مسیر افتان و خیزان بیاید، همان بهتر که نیاید.

ولایتی اظهار داشت: مسیر تحول در این دانشگاه با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد و ما نگران قضاوت‌های افرادی که دل در گرو انقلاب اسلامی ندارند، نیستیم.