به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحدانی عصر سه شنبه از پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر در تبریز خبر داد و افزود: علاقه‌مندان به خرید بلیت فیلم‌های جشنواره فیلم فجر امسال تبریز می‌توانند به سایت ای‌بلیت (e-blit) مراجعه کنند.

وی ادامه داد: فروش بلیت از شامگاه دیروز، دوشنبه آغاز شده و تا پایان روز ۱۴بهمن علاقه‌مندان قادر به خرید بلیت از سایت مذکور با ۴۰درصد تخفیف ویژه خواهند بود.

وحدانی از عدم امکان خرید بلیت کاغذی در جشنواره فیلم فجر امسال نیز خبر داد و تاکید کرد: افرادی که به هیچ‌عنوان نتوانند از طریق سایت بلیت تهیه کنند می‌توانند از مسئولان فروش که در سالن‌های اکران حضور خواهند داشت بلیت دریافت کنند.

وی کد تخفیف پیش‌فروش بلیت را fajr۳۶ اعلام کرد و قیمت بلیت‌های سالن‌های سینما ناجی و فلسطین را به ترتیب ۱۰هزار و ۷هزار تومان عنوان کرد.

به گفته وحدانی تمام اعضا انجمن‌هایی چون انجمن سینمای جوانان ایران دفتر تبریز، انجمن سینماگران آذربایجان شرقی، خانه مستند و انجمن انیمیشن آذربایجان شرقی می‌توانند از تخفیف ۵۰درصدی تخفیف بلیت برخوردار باشند.

جدول اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر تبریز نیز به شرح زیر می‌باشد؛