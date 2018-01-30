امدادرسانی هوایی به در راه ماندگان محور حسن آباد

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت هلال احمر استان تهران از طریق بالگرد اقدام به رساندن غذا و مایحتاج مورد نیاز به در راه ماندگان در محور حسن آباد کرد.
همچنین زنان و کودکان نیز توسط بالگردهای هلال احمر از میان برف و کولاک و سرما نجات پیدا کردند.
ری- جمعیت هلال احمر استان تهران از طریق بالگرد اقدام به رساندن غذا و مایحتاج مورد نیاز به در راه ماندگان در محور حسن آباد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت هلال احمر استان تهران از طریق بالگرد اقدام به رساندن غذا و مایحتاج مورد نیاز به در راه ماندگان در محور حسن آباد کرد.
همچنین زنان و کودکان نیز توسط بالگردهای هلال احمر از میان برف و کولاک و سرما نجات پیدا کردند.
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