مداحان در ایام فاطمیه منادی وحدت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان قزوین که روز سه شنبه در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: دهه فجر بهترین فرصت برای تقویت وحدت میان آحاد جامعه و شیعه و سنی است تا ارزشهای دینی تحکیم شود.

وی افزود: متاسفانه گاهی برخی به اختلافاتی دامن میزنند که نه تنها هیچ دستاوردی برای مردم ندارد که مشکل ساز نیز شده و موجب تفرقه و سوء استفاده دشمن می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: معرفت افزایی و معرفت بخشی به جامعه کار ارزشمندی است اما اگر بخواهیم مواضع تند بگیریم و واقعیتها را نگوییم راه به جایی نخواهیم برد.

مداحان به تقویت وحدت جامعه کمک کنند

وی اضافه کرد: از مداحان و سخنرانان دهه مبارک فجر انتظار داریم به ترویج وحدت و انسجام جامعه کمک کنند و به دلیل تقارن جشن فجر با ایام فاطمیه به این مناسبت های مذهبی هم توجه جدی داشته باشند.

نعمت اللهی گفت: تبلیغات محیطی با کمک شهرداری در سطح شهر از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در برنامه ها ترکیبی از ایام فاطمیه و جشن دهه فجر مشاهده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اظهارداشت: برپایی ایستگاههای صلواتی در مناطق پر رفت و آمد شهر با ساماندهی مناسب باید مورد توجه باشد تا از این فرصت برای تبلیغ بخوبی استفاده شود.

وی تصریح کرد: در ایام اربعین در بازدیدی که از موکب ها داشتیم نواقصی دیده شد و در برخی موکب ها همه نوع خدمات به صورت جامع داده می شد اما در موکب های استان مشکلاتی داشتیم که باید آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم و در برنامه های مشابه با کمترین نقص برگزار کنیم.

نعمت اللهی گفت: استفاده از ظرفیت رسانه ها بویژه رسانه ملی و استفاده از دیدگاه کارشناسی لازم است نسبت به معرفت افزایی جامعه اقدام کرد.

ساماندهی هیئت های مذهبی در دهه فجر

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: از اداره اوقاف استان انتظار داریم نسبت به هماهنگی برای برگزاری مراسم مذهبی در هنگام ورود هیئت های مذهبی به امامزاده حسین اقدام کنند تا تداخلی در برنامه ها ایجاد نشود.

نعمت اللهی یادآورشد: هیچ هیئت مذهبی و عزاداری نباید در این ایام با درب های بسته امامزاده حسین(ع) روبرو شود و این مکان به عنوان مرکز ثقل هیئت ها باید آمادگی پذیرایی از هیئت ها را داشته باشد.

در ادامه اعضاء در خصوص نحوه برگزاری مراسم جشنهای دهه فجر و نیز ایام فاطمیه نکاتی را یادآورشدند.