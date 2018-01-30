شرکت برق همدان ۱۰۵ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان از مشترکین طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران به وجود ۱۸ هزار و ۲۳۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف و ۱۵ هزار و ۶۶۳ دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت ۲ هزار و ۲۱۴ مگاولت آمپر در استان همدان اشاره کرد و گفت: تمام شهرها و روستاهای استان همدان از نعمت برق برخوردار هستند.

وی از شناسایی و وجود ۷۱۷ هزار و ۷۰۸ مشترک برق در استان همدان خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد ۵۸۶ هزار و ۴۷۴ مشترک در بخش خانگی، ۳۰ هزار و ۹۹۴ مشترک در بخش عمومی، ۱۲ هزار و ۴۷ مشترک در بخش کشاورزی، ۵ هزار و ۳۱۸ مشترک در بخش صنعتی و ۸۲ هزار و ۸۷۵ مشترک نیز در بخش سایر مصارف است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه بیشترین مصرف انرژی برق استان و عددی حدود ۴۰ درصد در بخش کشاورزی مصرف می شود، گفت: ۱۱ درصد انرژی برق استان همدان در بخش صنعت مصرف می شود.

شهیدی کاهش انرژی توزیع نشده، کاهش تلفات، افزایش رضایتمندی مشترکین و افزایش قابلیت اطمینان برق پایداررا از اولویت‌های کاری این مجموعه برشمرد و گفت: طی ۹ ماهه سال جاری فروش انرژی ۲ هزار و ۵۰۴ میلیون کیلووات ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان ابراز داشت: در فروش و نصب انشعاب نیز امسال ۱۴ هزار و ۳۷۵ انشعاب به فروش رسیده که ۱۳ هزار و ۵۴۹ انشعاب نصب شده است.

وی با بیان اینکه شرکت برق همدان ۱۰۵ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان از مشترکین برق استان طلب دارد، به برقدار کردن چاه‌های کشاورزی اشاره و عنوان کرد و افزود: تاکنون ۶ هزار و ۵۷۲ حلقه چاه کشاورزی در استان همدان برقدار شده‌ است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به ۲ هزار و ۹۱۴ میلیون کیلووات ساعت انرژی تحویلی استان تاکید کرد: در حال حاضر تلفات شرکت ۱۱.۷ درصد بوده و برای رساندن آن به ۱۰ درصد تلاش می شود.

شهیدی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته ۲ نیروگاه خورشیدی در مجموع به قدرت ۱۴ مگاوات به بهره‌برداری رسید، عنوان کرد: در دهه فجر امسال نیز ۳ نیروگاه خورشیدی به قدرت ۲۱ مگاوات به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: همچنین دو نیروگاه مقیاس کوچک نیز مجموع با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال در ایام دهه فجر افتتاح می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اضافه کرد: علاوه بر پروژه‌های آماده بهره‌برداری در بخش انرژی‌های نو، ۱۳۲ پروژه برق با اعتباری افزون بر ۲۰۴ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال در استان همدان طی دهه فجر امسال افتتاح می‌شود.

