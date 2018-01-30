حجتالاسلام ولیالله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری بیش از ۶۷ عنوان برنامه در قالب ۴۸۰ برنامه در ایامالله دهه فجر توسط تبلیغات اسلامی استان زنجان خبر داد و افزود: این برنامهها در دو بخش قرآنی و فرهنگی است.
وی با بیان اینکه در این دهه ۱۳۵ گفتمان دینی با محوریت انقلاب اسلامی در سطح مدارس و دانشگاهها ی استان برگزار میشود، اظهار کرد: در این دهه بیش از ۱۶۱ مبلغ به مناطق مختلف استان زنجان اعزام میشوند و همچنین ۶۷ مبلغ مستمر در روستاها هم برنامههای فرهنگی و قرآنی را برگزار خواهند کرد.
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری بانوان فاطمی در ایام الله دهه فجر در استان زنجان خبر داد و گفت: در ۲۸۰ مسجد استان زنجان برنامههای جشن و سرور پیروزی انقلاب اسلامی برگزارمیشود.
مصائبی با بیان اینکه در ۴۰ هیئت محوری استان زنجان برنامههای دهه فجر برگزار خواهد شد، گفت: همچنین نمایشگاه مجازی نذر ماندگار توسط سایت تبیان تبلیغات اسلامی استان زنجان و برگزاری محافل انس با قرآن کریم برگزار میشود.
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه دهه فجر امسال رنگ و بوی فاطمی به خود خواهد گرفت، اظهار داشت: باید حرمت این روز حفظ شود و اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به یاری هیئتهای مذهبی، کانونها و مبلغین رسالت ذاتی خود در زمینه تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی را بر عهده دارد.
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