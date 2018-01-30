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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۷

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

همایش بانوان فاطمی در زنجان برگزار می‌شود

همایش بانوان فاطمی در زنجان برگزار می‌شود

زنجان-معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری بانوان فاطمی در ایام‌الله دهه فجر در استان زنجان خبر داد.

حجت‌الاسلام ولی‌الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری بیش از ۶۷ عنوان برنامه در قالب ۴۸۰ برنامه در ایام‌الله دهه فجر توسط تبلیغات اسلامی استان زنجان خبر داد و افزود: این برنامه‌ها در دو بخش قرآنی و فرهنگی است. 

وی با بیان اینکه در این دهه ۱۳۵ گفتمان دینی با محوریت انقلاب اسلامی در سطح مدارس و دانشگاه‌ها ی استان برگزار می‌شود، اظهار کرد: در این دهه بیش از ۱۶۱ مبلغ به مناطق مختلف استان زنجان اعزام می‌شوند و همچنین ۶۷ مبلغ مستمر در روستاها هم برنامه‌های فرهنگی و قرآنی را برگزار خواهند کرد. 

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری  بانوان فاطمی در ایام الله دهه فجر در استان زنجان خبر داد و گفت: در ۲۸۰ مسجد استان زنجان برنامه‌های جشن و سرور پیروزی انقلاب اسلامی برگزارمی‌شود.

مصائبی با بیان اینکه در ۴۰ هیئت محوری استان زنجان برنامه‌های دهه فجر  برگزار خواهد شد، گفت: همچنین نمایشگاه مجازی نذر ماندگار توسط سایت تبیان تبلیغات اسلامی استان زنجان  و برگزاری محافل انس با قرآن  کریم برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه دهه فجر امسال رنگ و بوی فاطمی به خود خواهد گرفت، اظهار داشت: باید حرمت این روز حفظ شود و  اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به یاری هیئت‌های مذهبی، کانون‌ها و مبلغین رسالت ذاتی خود در زمینه تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر عهده دارد.

کد مطلب 4214642

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