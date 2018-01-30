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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:

فرزندی که مادرش را گروگان گرفته بود بعد از ۴ ساعت بازداشت شد

فرزندی که مادرش را گروگان گرفته بود بعد از ۴ ساعت بازداشت شد

اصفهان – فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: متهم گروگانگیری صبح امروز پس از ۴ ساعت عملیات پلیسی دستگیر شد.

سرهنگ حسن یاردوستی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متهم گروگانگیری امروز بعد از چهار ساعت طی عملیات ویژه پلیسی دستگیر شد، اظهار داشت: در این گروگانگیری پسری مادرش را گروگان گرفته بود.

وی با بیان اینکه در گام نخست از طریق برادر گروگانگیر برای دستگیری وی اقدام کردیم، افزود: فرد متهم معتاد بوده که به دنبال تماس خانواده اش با مرکز ترک اعتیاد و حضور ماموران برای انتقال وی به کمپ اقدام به گروگانگیری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: فرد متهم معتاد به مواد مخدر صنعتی بوده است.  

کد مطلب 4214643

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