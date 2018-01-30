فرزندی که مادرش را گروگان گرفته بود بعد از ۴ ساعت بازداشت شد

سرهنگ حسن یاردوستی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متهم گروگانگیری امروز بعد از چهار ساعت طی عملیات ویژه پلیسی دستگیر شد، اظهار داشت: در این گروگانگیری پسری مادرش را گروگان گرفته بود.

وی با بیان اینکه در گام نخست از طریق برادر گروگانگیر برای دستگیری وی اقدام کردیم، افزود: فرد متهم معتاد بوده که به دنبال تماس خانواده اش با مرکز ترک اعتیاد و حضور ماموران برای انتقال وی به کمپ اقدام به گروگانگیری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: فرد متهم معتاد به مواد مخدر صنعتی بوده است.