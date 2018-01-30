«وقف» مورد غفلت قرار گرفته است/ضرورت فرهنگ سازی وقف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر عصر امروز سه شنبه درهمایش استانی بزرگداشت عالم واقف مرحوم میرزا ابو صالح رضوی در تبریز گفت: اگر سنت حسنه وقف و آثار آن به‌عنوان صدقه جاریه محقق نمی‌شد، جامعه امروز با مشکلات بسیاری روبه رو بود.

وی سپس با اشاره به اینکه علما باید با آشنا کردن مردم و خیران به سنت حسنه وقف ذائقه آنان را به سوی تدین و نظم اجتماعی هدایت کنند، گفت: خیران در خصوص نیازهای عام‌المنفعه، موقوفات زیادی ایجاد کرده‌اند.

پژمانفر با بیان اینکه ظرفیت عظیم وقف به‌صورت جدی مورد غفلت قرار گرفته است، بر ضرورت ورود خیران به حوزه وقف در فضای مجازی تاکید کرد.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نیازهای امروز جامعه وقف در حوزه فضای مجازی است و خیران باید به این حوزه نیز ورود کنند. موضوع وقف در حوزه‌های مختلف بدون توقف، پیشتاز و مسیر فرهنگی کشور را تحت تاثیر قرار داده اما این ظرفیت عظیم به‌صورت جدی مورد غفلت قرار گرفته است.

وی ابراز داشت: : احیای سنت حسنه وقف یک ضرورت و نیازمند عملیات دقیق و حساب شده است. در زمان پهلوی اول و دوم موقوفات در راستای نیت واقف صرف نمی‌شد و به همین دلیل انگیزه افراد در مسیر وقف کمرنگ و لطمه زیادی به این فرهنگ حسنه خورد.

وی گفت: باید با ایجاد اطمینان و اعتماد به مردم، ذائقه نگرانی آنان محو شود که این فرهنگ سازی به عهده حوزه های علمیه است.