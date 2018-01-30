حضور پررنگ مخاطب عام، دستاورد جشنواره فیلم فجر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور عصر سه شنبه در جلسه مشترک با عوامل جشنواره فیلم فجر تبریز اظهار کرد: یکی از مهمترین رویدادهای هنری بعد از انقلاب اسلامی جشنواره‌های فجر است که با سبقه‌ی ملی و در حوزه های مختلف برگزار می‌شود و جشنواره فیلم فجر به عنوان یکی از شاخه‌های آن به لحاظ گستردگی، فراگیری و تاثیرگذاری حوزه سینما همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.

وی افزود: یکی از وجوه مثبت جشنواره فیلم فجر این است که مردم عام نیز با آخرین فیلم‌های تولید شده سینمای ایران آشنایی بیشتری پیدا می‌کنند و در اکران های عمومی هم از آنها استقبال می‌کنند.

محمدپور با اشاره به رویداد تبریز ٢٠١٨ و برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری در این استان، تصریح کرد:‌ آذربایجان شرقی به لحاظ برخورداری از نیروی انسانی توانمند، بستر ارزشمند تاریخی و پتانسیل و ظرفیت های غنی فرهنگی و هنری می تواند میزبان برنامه های شاخص فرهنگی و هنری باشد و ما نیز می‌توانیم به واسطه برگزاری رویداد مهمی چون جشنواره فیلم فجر، استعدادهای سینمایی استان و ویژگی‌های جغرافیایی و گردشگری و ... را در سطحی گسترده‌تر معرفی نماییم.

دبیر جشنواره فیلم فجر در استان، ‌همچنین برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری پراهمیت در استان را فرصتی دانست تا هنرمندان عرصه فیلم از تجارب این جشنواره برای برگزاری رویدادهای استانی بهره گیرند.

محمدپور واسپاری کامل برگزاری سومین جشنواره استانی فیلم فجر به بخش خصوصی را از مصادیق واگذاری فعالیت‌های فرهنگی و هنری به بخش غیردولتی برشمرد و گفت: همدلی، جدیت، ‌ نظم و هماهنگی ستاد اجرایی این جشنواره بسیار مطلوب است و این همدلی و همراهی می‌تواند زمینه‌ساز تعالی و بالندگی بیش از پیش سینمای استان شود و با همدلی، هدفمندی و برنامه‌ریزی رویدادهای مهمتری در این عرصه رقم بخورد.

گفتنی است مصادف با گرامیداشت جشن های سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با تهران، فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر طی روزهای ١٤ الی ٢٢ بهمن ماه ٩٦ در سینما های فلسطین و ناجی تبریز اکران خواهد شد.

اکران همزمان فیلم های جشنواره فجر با هدف تحقق نگرش عدالت فرهنگی و تقویت جایگاه سینما و تشویق عموم به حضور در سینما برای بهره‌گیری از آخرین تولیدات سینمایی کشور صورت می گیرد.

آیین افتتاحیه ی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در سیزدهمین روز از بهمن ماه ٩٦ در تالار مجتمع فرهنگی و هنری ٢٢ بهمن تبریز برگزار خواهد شد.