اعلام برنامه های دهه فجر حوزه هنری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی محمدیان با اعلام این خبر گفت: همزمان با سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران حوزه هنری استان برنامه های متنوع فرهنگی و هنری را اجرا خواهد کرد.

وی در ادامه افتتاح فاز یک مجتمع فرهنگی سینمایی قدس تبریز، برگزاری همایش استانی عکس حضور (ثبت و ضبط حضور حماسی مردم تبریز در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن) و اجرای نمایش توسط بچه های مسجد حوزه هنری از جمله برنامه های شاخص حوزه هنری استان برای ایام الله دهه فجر عنوان کرد.

محمدیان همچنین پرداخت به بحث چهل سالگی انقلاب با رویکرد هنری و ویژه برنامه های متعدد، شروع پروژه های نقش روحانیت در انقلاب اسلامی، نقش بازار تبریز در همگامی با انقلاب اسلامی، خاطرات مبارزات آقای اصلان زاده فعال انقلابی تبریزی را از دیگر برنامه های حوزه هنری استان در این ایام اعلام نمود.

وی افزود: همزمان با ۱۹ بهمن ماه سال جاری اکران ویژه فیلم سینمایی « آوازهای سرزمین مادری ام» برای خبرنگاران و هنرمندان به همراه خانواده هایشان برگزار می شود.

وی در ادامه به دیگر برنامه های حوزه هنری استان در این ایام اشاره کرد و گفت: برگزاری شب شعر انقلاب و شب شعر طنز، رونمایی و نقد و بررسی کتاب گشایش، برگزاری نمایشگاه آثار تجسمی، رونمایی فیلم مستند مدافعان حرم(شهید فخیمی)، برگزاری کارگاه محلی تصویرسازی و پوستر انقلاب، خوانش خاطره و داستان انقلاب، دیدار با اساتید و پیشکسوتان هنری انقلاب و خانواده های معظم شهدا، ویژه برنامه های ایام فاطمیه با دهه فجر از جمله برنامه هایی است که حوزه هنری استان همزمان با سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران برگزار می کند.