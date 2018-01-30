انقلاب اسلامی مسیر توسعه کشور را هموار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر سه شنبه در نشست ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار کرد، اظهار داشت: کشور به برکت انقلاب اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی روحیه خودباوری را در کشور نهادینه کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه دستاورد های انقلاب اسلامی در جامعه بیان شود، اظهار داشت: نسل امروز کشور باید از برکات و دستاورد های انقلاب اسلامی اطلاع پیدا کنند.

وی ادامه داد: باید حقیقت انقلاب اسلامی در جامعه اطلاع رسانی شود و محتوای انقلاب اسلامی در افکار عمومی نشر داده شود.

دشمن به دنبال جلوگیری از تحقق آرمان های انقلاب اسلامی است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه برنامه ها دهه فجر باید با کیفیت برگزار شوند، اظهار داشت: کمیته های دهه فجر در مسیر برگزاری برنامه های محتوایی و با کیفیت حرکت کنند.

وی اظهار داشت: باید دارایی های ارزشمند انقلاب اسلامی در کشور بیان شود.

وی ادامه داد: دشمن به دنبال جلوگیری از تحقق آرمان های انقلاب اسلامی است و در پی خدشه دار کردن انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه دشمن به دنبال ناکارآمد نشان دادن انقلاب است، اظهار داشت: باید تلاش شود که دستاورد های انقلاب اسلامی برای نسل جوانان بیان شوند.