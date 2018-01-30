  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۲

مدیر امور آب و فاضلاب شهری پلدختر:

آب مراکز دانشگاهی پلدختر به علت نپرداختن آب‌بها قطع شد

آب مراکز دانشگاهی پلدختر به علت نپرداختن آب‌بها قطع شد

پلدختر- مدیر امور آب و فاضلاب شهری پلدختر گفت: آب دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز فنی و حرفه‌ای این شهرستان به علت عدم پرداخت آب‌بها قطع شد.

شهاب محمودی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به قطع شدن آب مراکز دانشگاهی پلدختر اظهار داشت: ۲ مرکزدانشگاهی که در ساختمان استیجاری مرکز فنی و حرفه ای پلدختر فعالیت می کنند، مبلغ ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال تا آذرماه امسال به شرکت آب و فاضلاب شهری این شهرستان بدهکار هستند.

وی افزود: این ۲ مرکز از امتیاز اشتراک اصلی که مرکز فنی و حرفه ای است، اقدام به وصل انشعاب فرعی کرده اند و با وجود مصرف آب، از پرداخت آب بها خودداری می کنند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری پلدختر گفت: این شرکت با وجود تذکرات مکرر تاکنون به خاطر دانشجویان اقدام به قطع آب آشامیدنی این ۲ مرکز نکرده بود اما از امروز تا زمانیکه این مراکز بدهی خود را با شرکت آب و فاضلاب تسویه نکنند آب آنها وصل نخواهد شد.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر اظهار داشت: پرداخت آب بها بین این دو مرکز دانشگاهی تقسیم شده اما دانشگاه ملی با وجود آشپزخانه و مصرف بیشتر سهم بیشتری از بدهی دارد که یک بار نصف بدهی خود را پرداخت کرده اما دانشگاه آزاد هیچگاه اقدام به پرداخت آب بها نکرده و همچنین خودسرانه اقدام به نصب کنتورآب کرده است.

قیصر دانشگر اظهار داشت: با توجه به این که این ۲ مرکز دانشگاهی مستاجر مرکز فنی و حرفه ای پلدختر هستند تا کنون آبونمان برق و اجاره بهای این مرکز را نیز پرداخت نکرده اند و از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه (امروز) آب آشامیدنی این مراکز  قطع شده است.

کد مطلب 4214661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها