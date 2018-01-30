رضا عسکری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضبط و معدوم سازی ۱۱۰ کیلوگرم ماهی غیرمجاز اظهار داشت: این میزان ماهی غیر مجاز از یک ماهی فروش دوره گرد سیار ضبط و معدوم شد.

وی افزود: بازرسان شبکه دامپزشکی شهرستان پس از مشاهده عرضه ماهی بدون مجوز قانونی ضمن ضبط و معدوم سازی ماهی ها فرد متخلف را جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.

عسکری به تشدید نظارت بر عرضه فرآورده های خام تاکید و خاطر نشان کرد: اکیپ های دامپزشکی در سطح شهرستان فعالیت داشته و از ورود و عرضه محموله های غیر مجاز به شهرستان پلدختر جلوگیری می کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی پلدختر از شهروندان خواست همه فرآورده های خام را از مراکز معتبر و مجاز تهیه کنند و از خرید ماهی از دستفروشان خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه تولید، حمل، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی، ماهی و ... به صورت سیار و یا شرایط غیر بهداشتی در اسرع وقت مراتب را با شماره های ۳۲۲۲ و ۲۲۳۰ به بازرسان این شبکه اطلاع دهند.