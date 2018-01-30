به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، ابوالقاسم رستگار با اشاره به اینکه از سال ۹۵ ساماندهی هفت میلیون و ۳۲۲ هزار صندوق صدقه منازل، اماکن تجاری و معابر در دستور کار این نهاد قرارگرفته است گفت: تاکنون بیش از ۸۰ درصد صندوق‌های صدقه در سطح کشور ساماندهی شده‌ است.

مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد با اعلام اینکه صندوق‌های صدقه‌ای که مورد آسیب، سرقت، خرابی قفل و مخدوش شدن رنگ ها قرار گرفته تعمیر و ایمن‌سازی شدند افزود: صندوق‌های صدقه‌ای که به دلیل تعبیه در محل عبور و مرور وسایل نقلیه، میان درختان و بوته‌ها، نزدیک محل انباشت زباله، حاشیه شهرها و روستاها و به فاصله کمتر از ۲۰۰ متری صندوق صدقه دیگر بازدهی مناسبی نداشتند، جمع‌آوری شدند.

رستگار ادامه داد: کاهش هزینه‌های نگهداری و نیروی انسانی، افزایش مشارکت‌های مردمی، جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، ایجاد جذابیت در شکل ظاهری صندوق‌های صدقه، افزایش امنیت وجوه در صندوق‌ها در مقابل سرقت، افزایش پرداخت صدقه به شیوه الکترونیکی از نتایج اجرای این طرح است.

وی یکی دیگر از دستاوردهای اجرای طرح ساماندهی را تولید صندوق‌های‌ صدقه متناسب با محیط‌های متفاوت در اماکن آموزشی، تجاری و صنعتی اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال آینده به نسبت کاهش صندوق‌های بزرگ و کم بازده، تعداد صندوق‌های صدقه در اماکن عمومی افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه در جریان اجرای این طرح خودروهای تخلیه صندوق‌های صدقه معابر استانداردسازی شده است گفت: بر این اساس ۲۷۲ دستگاه خودرو تخلیه به دلیل نداشتن استانداردهای مورد نظر حذف شدند که این امر موجب صرفه‌جویی شش میلیارد تومانی شد.

وی از واگذاری صندوق‌های صدقه خانگی و اماکن کوچک به معتمدان محلی و مراکز نیکوکاری خبر داد و گفت: این موضوع با هدف مدیریت نیروی انسانی و کاهش مراجعه نیروهای تخلیه گر صندوق به درب منازل انجام شده است.

مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد ادامه داد: البته طرحی در دست اجراست که بر اساس آن مشترکان صندوق‌های صدقه شخصاً نسبت به تخلیه صندوق خود اقدام و صدقه پرداختی را به حساب کمیته امداد واریز کنند.