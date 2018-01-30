طرح پایش سلامت خانواده شهدا و جانبازان صومعه سرا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم صالح زاده ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران صومعه سرا به برنامه های کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر این شهرستان اشاره و اظهار کرد: با توجه به رسات اصلی این نهاد در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش شده تا برنامه ها این کمیته نیز در این زمینه اجرا شود.

وی با بیان اینکه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی مغتنمی برای ترویج این فرهنگ در سطح جامعه است، افزود: عزت و اقتدار امروز نظام مقدس اسلامی به واسطه ازخودگذشتگی رزمندگان، شهدا، ایثارگران و جانبازان عزیز بوده که باید از این فرصت در راستای ترویج این فرهنگ بهره گیری شود.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران صومعه سرا در ادامه با اشاره به تقدیم ۵۰۰ شهید والامقام از شهرستان صومعه سرا به نظام مقدس اسلامی، گفت: این شهرستان دارای هزار و ۲۰۰ جانباز و ۱۵۰ آزاده بوده و از نظر آمار ایثارگری در بین ۱۶ شهرستان گیلان در جایگاه پنج استان قرار دارد.

وی با اشاره به تقدیم شش شهید انقلاب اسلامی، هفت جانباز انقلاب، خاطرنشان کرد: این نشان دهنده نقش مردم شهرستان و همچنین پشتیبانی از نظام و رهبری است.

صالح زاده همچنین به برنامه های کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر صومعه سرا اشاره کرد و یادآورشد: گلباران مزار شهدا، برگزاری مهمانی لاله ها، دیدار و سرکشی از خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران در قالب طرح سپاس، مراسم تعویض پرچم گلزارهای شهدای شهرستان، برگزاری هفت یادواره شهید بخشی از برنامه های این کمیته با همکاری سایر دستگاه ها است.

وی در ادامه با بیان اینکه نواخته شدن زنگ انقلاب توسط خانواده یکی از شهدای انقلاب، برگزاری محافل انس با قرآن، نشست بصیرتی دانش آموزی، دعوت از پیام آوران انقلاب برای خاطره گویی و برپایی نمایشگاه عکس انقلاب را بخش دیگری از برنامه ها اعلام کرد.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران صومعه سرا اظهار کرد: شاخص ترین برنامه این کمیته اجرای طرح «پایش سلامت» خانواده های شهدا، جانباران و ایثارگران از سوی چند پزشک از تاریخ ۲۲ بهمن تا ۲۲ اسففندماه به مدت یک ماه است.