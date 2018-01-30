مامور قلابی در همدان دستگیر شد

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درپی وصول پرونده ای از کلانتری ۱۴ شهدا، خانمی با مراجعه به پلیس آگاهی گفت مدتی قبل، برای حل مشکل همسرش که به علت جرم مواد مخدر در زندان بوده با فردی که عنوان داشته در دادسرا نفوذ دارد و قادر است کاری کند که شوهر ش از زندان آزاد شود، آشنا شده است.

وی افزود: این خانم در ادامه اظهاراتش بیان کرد این مرد در قبال درخواست من مبلغ ۸ میلیون تومان پول دریافت ولی کاری در این رابطه انجام نداده و متواری شده است.

سرهنگ رضا زارعی ادامه داد: با بررسی مشخصات ظاهری متهم، شناسایی سایر اشخاصی که وی را دیده بودند آغاز و با انجام تحقیقات محلی، منزل نامبرده شناسایی و معلوم شد این منزل در اختیار همسر اول متهم بوده که کمتر به این مکان تردد داشته و با همسر دومش در محله ای دیگر زندگی می کند که اطلاعی از آدرس دقیق آن وجود نداشت.

وی بیان کرد: با شکایت یکی از شهروندان مشخص شد، متهم در معامله یک دستگاه خودرو پژو و با مراجعه به درب منزل شاکی، با پوشش لباس نظامی خود را مامور ناجا معرفی و اظهار داشته مبلغ ۲ میلیون تومان بابت معامله از وی طلبکار است.

وی عنوان کرد: با طرح این شکایت، موضوع با حساسیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت و با انجام شیوه ها و شگردهای خاص پلیسی، متهم شناسایی و در یک عملیات غافل گیرانه در منزلش دستگیر و یک دستگاه موبایل شبیه بی سیم از وی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: متهم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.