  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

مراسم گرامیداشت دهه فجردر ۳۴۷نقطه چهارمحال وبختیاری برگزار می شود

مراسم گرامیداشت دهه فجردر ۳۴۷نقطه چهارمحال وبختیاری برگزار می شود

شهرکرد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: مراسم گرامیداشت دهه فجر در ۳۴۷ نقطه چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرجی روز سه شنبه در ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مراسم گرامیداشت دهه فجر در ۳۴۷ نقطه چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: برنامه های مختلفی برای برگزاری در دهه فجر در این استان برنامه ریزی شده است که توسط کمیته های مختلف در این استان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: برنامه های مختلفی همزمان با ایام فاطیمه در این استان در دهه فجر برگزار می شود.

وی بیان کرد: همایش گرامیداشت دهه فجر روز ۱۲ بهمن در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۴۲ نقطه چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

کد مطلب 4214671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها