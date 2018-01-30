مراسم گرامیداشت دهه فجردر ۳۴۷نقطه چهارمحال وبختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرجی روز سه شنبه در ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مراسم گرامیداشت دهه فجر در ۳۴۷ نقطه چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: برنامه های مختلفی برای برگزاری در دهه فجر در این استان برنامه ریزی شده است که توسط کمیته های مختلف در این استان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: برنامه های مختلفی همزمان با ایام فاطیمه در این استان در دهه فجر برگزار می شود.

وی بیان کرد: همایش گرامیداشت دهه فجر روز ۱۲ بهمن در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۴۲ نقطه چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.